Corinthians tem público abaixo dos 40 mil na Arena após 33 jogos seguidos

Do UOL, em São Paulo

Pela primeira vez em 33 partidas, o Corinthians não teve público acima dos 40 mil na Neo Química Arena.

O que aconteceu

A sequência histórica caiu na vitória contra o Racing por 1 a 0, na noite de hoje, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A Arena recebeu 38.815 pagantes, para uma renda de R$ 2.485.576,00.

O horário do jogo de hoje, às 19h, foi um ponto que colaborou para o público reduzido na partida, segundo o relato de alguns torcedores que chegaram à Arena apenas no fim do primeiro tempo de partida.

A sequência histórica começou com a vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, em julho de 2024, pelo Brasileirão.