Após vitória sobre o Internacional, Flamengo inicia preparação para enfrentar o Criciúma

Nesta segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou preparação para o seu próximo confronto. Após vencer o Internacional no Maracanã por 3 a 2, o Rubro-Negro agora mira a partida contra o Criciúma.

O jogo válido pela 37ª rodada ocorre na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. Em imagens disponibilizadas pelo clube através das redes sociais, os atletas podem ser vistos realizando trabalhos físicos.

A equipe carioca, atual terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 66 pontos, apenas cumpre tabela neste final de torneio, pois não tem mais chances de título. No entanto, o Rubro-Negro já garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada ao conquistar a Copa do Brasil.

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo está invicto há dez jogos se somadas todas as competições, com seis vitórias e quatro empates.