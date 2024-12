Técnico, elenco e estádio: o que está em jogo no último mês do ano para o Santos

Restam apenas 31 dias para acabar 2024. O ano não foi nada fácil para o Santos, que amargou pela primeira vez a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe até conseguiu o título e acesso, mas entra em dezembro com os bastidores fervendo.

A principal missão da diretoria ao lingo deste mês é encontrar um novo treinador. Fábio Carille foi demitido após sofrer forte pressão dos torcedores. Ele foi vaiado em algumas oportunidades na Vila Viva Sorte.

Assim, após confirmar o título do torneio, a alta cúpula alvinegra se reuniu e decidiu melhor interromper o trabalho do técnico, que nem sequer esteve no banco de reservas na última rodada.

A partir de então, claro, as tratativas para encontrar um novo comandante começaram. O nome de Cuca chegou a ser especulado, mas o grande favorito é Luís Castro.

O treinador saiu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. O português teve uma passagem expressiva pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Ele também já comandou Porto, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.

Na última semana, o empresário de Luís Castro, Antônio Teixeira, conversou com a diretoria do Santos e conheceu as dependências do clube. O presidente Marcelo Teixeira está otimista em um desfecho positivo.

Quem fica?

O Santos quer contratar um técnico o quanto antes para começar a definir o elenco de 2025, já que a temporada começa no dia 15 de janeiro, com o Campeonato Paulista. Antes disso, o elenco ainda vai realizar uma viagem aos Estados Unidos para a disputa de um torneio amistoso.

Diversos jogadores estão com o contrato para vencer e ainda não sabem se ficam ou não na Vila Belmiro. Este é o caso de Willian Bigode, Giuliano, Serginho, Gil, Alison, Otero e Laquintana.

O sonho da casa nova

Fora isso, a diretoria está em contato direto com a WTorre para começar, ainda em dezembro, a pré-venda de cadeiras cativas e camarotes do novo estádio santista.

Na última sexta-feira, o Santos se reuniu com a construtora. O contrato ainda não foi assinado, mas foram solucionados tópicos estratégicos. Nos próximos dias será realizado um novo encontro para detalhamento do plano de negócios.

Mesmo com o contrato com a WTorre perto de ser assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início. A tendência, aliás, é que o Santos dispute o Campeonato Paulista de 2025 ainda na Vila.