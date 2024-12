Gregore conta saga para ver jogo após expulsão e prevê puxão de orelha

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gregore jogou a final da Libertadores por 29 segundos. Após falta dura em Fausto Vera, acabou expulso e poderia ter mudado a história do Botafogo na partida. Os companheiros garantiram que jogariam por ele. E fizeram. Após a partida, o jogador comemorou a taça e contou a saga para acompanhar a decisão do lado de fora.

Eu não fui para o vestiário. Temos que ir para o doping, acabei ficando aflito. Eu só ouvia aquele "uh!". Começando o segundo tempo, eu já ouvi a torcida comemorando. Não sabia se era a nossa ou a deles. Estava passando mal, porque passa muito replay. Depois de 75 minutos fui ver o jogo ali do vidro e quando o Júnior Santos fez o terceiro, já corri para a escada. Um alívio no meu coração. Ia cair o mundo, mas faz parte. Tentei manter a tranquilidade. Gregore à ESPN

Esta foi a expulsão mais rápida da história das finais da Libertadores. O árbitro Facundo Tello viu a falta no campo e pegou o cartão amarelo inicialmente, mas mudou para o vermelho ao ver a situação do jogador do Atlético.

Foi um lance rápido. Eu estava de costas para o lance, a bola passou de mim quando virei já fui fazer a ação. Estiquei a perna, consegui tocar na bola, mas depois acaba acertando a cabeça do Fausto. Fui infeliz, mas saindo de campo os jogadores já estavam falando que iam correr por mim. Isso foi um sentimento de alívio. Fiquei desesperado com uma final de Libertadores, deixar o time com menos um. É complicado. Estava escrito. Queria estar dentro de campo para ajudar meus companheiros, mas estou muito feliz por tudo que vem acontecendo com o clube, comigo, com meus companheiros.

Gregore já previu a bronca que vai levar do técnico Arthur Jorge. Ele disse que ainda não conversou com o português.