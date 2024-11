Contra o Criciúma, Corinthians busca repetir feito de 13 anos atrás no Brasileiro

O Corinthians visita o Criciúma neste sábado em busca de sua sétima vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Caso vença a equipe catarinense, o Alvinegro Paulista irá repetir um feito que conquistou no torneio pela última vez há 13 anos.

Em 2011, entre a quarta e a décima rodada, o Timão emendou sete vitórias seguidas no Brasileirão pela última vez. A equipe venceu Fluminense, São Paulo, Bahia, Vasco, Atlético-GO, Internacional e Botafogo no período. A equipe terminou aquela edição na liderança e se sagrou pentacampeão brasileiro.

Após isso, o Corinthians nunca mais conseguiu atingir o feito na competição. A equipe chegou a emplacar uma série de seis triunfos em 2017, quando conquistou a competição pela sétima e última vez em sua história.

O treino do Timão desta sexta-feira!

A equipe de Itaquera também conquistou sete vitórias seguidas no Brasileiro em 1999, época em que a competição tinha outros moldes. Naquela ocasião, o Timão superou Gama, Botafogo-SP, Guarani, Vitória, Botafogo, Juventude e São Paulo.

O Corinthians acumula seis vitórias no momento. Os comandados do técnico Ramón Díaz venceram Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e Vasco.

O Alvinegro também tenta entrar no G7 do Brasileirão. A equipe ocupa a nona colocação, com 47 pontos, e torce para tropeços de Bahia e Cruzeiro para assumir a sétima colocação.

O duelo contra o Criciúma acontece neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC, pela 36ª rodada da Série A. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).