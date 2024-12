Las Palmas vence com 'lei do ex' e estraga festa de aniversário do Barça

Com direito a 'lei do ex', a visita estragou a festa do aniversariante: o Las Palmas bateu o Barcelona por 2 a 1, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc. Sandro Ramírez e Fábio Silva marcaram para os visitantes, e Raphinha fez o gol do Barça.

O Barcelona completou, ontem (29), 125 anos, e recebeu homenagens de grandes jogadores de sua história, como Messi, Ronaldinho e Neymar. O Barça jogou com a camisa tradicional e calções brancos, em alusão ao primeiro uniforme da equipe, utilizado em 1899.

Com a derrota, o Barcelona segue na liderança, com 34 pontos. Mas o time catalão pode ver o rival Real Madrid diminuir a vantagem do Barça para apenas um ponto, visto que recebe amanhã (1º) o Getafe. O próximo jogo dos culés é contra o Mallorca, na terça-feira (3).

A vitória faz o Las Palmas respirar e ir à 14ª posição, com 15 pontos. O próximo compromisso da equipe é diante do Club Esportiu Europa, pela Copa do Rei, também na terça-feira.

O resultado foi histórico para o Las Palmas, que quebrou vários tabus de uma única vez: voltou a vencer o Barcelona pelo Campeonato Espanhol depois de 38 anos. Como visitante, o Las Palmas não vencia o Barça desde 1971, há 53 anos.

Como foi o jogo

O jogo começou aberto, com o Barcelona pressionando, mas o Las Palmas conseguia escapar em velocidade e chegou a levar perigo.

Depois de se assentar na partida, o Barça conseguiu impor seu ritmo e dominar o Las Palmas. Conseguia empurrar o adversário e retomava a bola rapidamente.

O Barcelona pressionou, mas não conseguia finalizar com perigo. Raphinha teve a melhor chance do primeiro tempo, acertando uma bomba no travessão depois de jogada em velocidade.

Logo no começo do segundo tempo, a lei do ex marcou presença e abriu o placar para o Las Palmas. Sandro Ramirez anotou depois de uma jogada que começou na pequena área e em poucos passes terminou no gol dos visitantes.

Raphinha empatou o jogo com um golaço. Mais centralizado, recebeu a bola por dentro, abriu espaço e soltou a canhota de longe.

A alegria durou pouco. O Barça pressionava pelo empate, mas o Las Palmas roubou a bola e acelerou mais uma jogada. Fábio Silva recebeu e bateu na saída do goleiro para marcar.

Lewandowski viveu uma tarde para esquecer: sofreu para dominar a bola, errou passes simples, não conseguiu finalizar com perigo e fez uma péssima partida.

O Barcelona pressionou e criou chances perigosas para buscar o resultado, mas parou na tarde inspirada do goleiro neerlandês Cillessen, que também passou pelo time da Catalunha.

Lances importantes

Defendeu! Fermín recebeu pela direita, dominou tirando da marcação e bateu reto, mas Cillessen salvou com a perna.

Fora! O Las Palmas roubou e acelerou, Javi Muñoz recebeu e bateu cruzado de esquerda, a bola passou assustando.

No travessão! Raphinha recebeu em velocidade, entrou na área, costurou para o meio e bateu forte. A bola explodiu no travessão.

0x1. Gol do Las Palmas! Construindo desde sua área, acelerou os passes e fez a bola chegar em Sandro Ramirez, que bateu forte e abriu o placar.

1x1. Sempre ele! Artilheiro do Espanhol, Raphinha recebeu pelo meio, abriu espaço e bateu de fora da área para empatar o jogo.

Cillessen! Pressão para tentar a virada, Ferrán Torres recebeu e soltou a pancada de fora, mas parou em boa defesa do goleiro neerlandês, ex-Barcelona.

1x2. O Barcelona era todo ataque, até o Las Palmas retomar a bola, acelerar e a bola chegar em Fábio Silva, que bateu no cantinho e colocou o time visitante de novo à frente do marcador.

Defendeu de novo. Yamal recebeu na direita e bateu de primeira, cruzado, mas Cillessen espalmou. Na sobra, Lewandowski deixou a bola passar.

Cillessen mais uma vez! Cobrança de falta perigosa de Raphinha, o goleiro voou de mão trocada e fez mais uma defesa importante.