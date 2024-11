Santos supera 'tópicos estratégicos' e avança nas conversas com WTorre por nova Vila

Nesta sexta-feira (29), Santos e WTorre tiveram mais uma reunião para discutir a construção da nova Vila Belmiro. O contrato ainda não foi assinado, mas foram solucionados tópicos estratégicos, como a campanha de pré-venda de cadeiras e camarotes entre outros assuntos. Nos próximos dias será realizado um novo encontro para detalhamento do plano de negócios.

"As partes entendem que a solução desses ajustes finais é de grande importância para que a construção da nova Vila Belmiro, que será uma das mais modernas da América Latina, seja iniciada o quanto antes", comunicou o Santos.

O Santos espera começar as pré-vendas de cadeiras cativas e camarotes até o final deste ano. O montante oriundo destas comercializações será crucial para o início da reforma.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel.

Mesmo com o contrato com a WTorre perto de ser assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início. A tendência, aliás, é que o Santos dispute o Campeonato Paulista de 2025 ainda na Vila.

