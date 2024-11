Deyverson faz carinho nas redes do Monumental antes de final pelo Atlético

Com um gol de título de Libertadores na carreira, Deyverson chamou a atenção no reconhecimento do gramado do Atlético-MG ao fazer carinho nas redes das duas balizas do estádio Monumental de Nuñez, palco da decisão continental contra o Botafogo, neste sábado (30), às 17h.

O que aconteceu

O Galo entrou às 15h, pouco depois do Alvinegro carioca, e o atacante fez questão de caminhar tranquilamente de ponta à ponta do campo.

Ao chegar nos gols, Deyverson passou a mão nas redes como se estivesse as acariciando. Após fazê-las estufar, voltou para o centro do campo.

Paulinho também se aproximou delas e fez suas rezas. O atacante ficou um bom tempo mais isolado.

O goleiro Everson demonstrava estar muito concentrado. Com fone de ouvido, ele se posicionou embaixo das traves e parecia absorver as energias da música que estava ouvindo.

Hulk fez uma videochamada e estava tranquilo. De boné para trás, ficou na turma da "resenha", batendo papo com os companheiros de maneira descontraída.

O zagueiro Lyanco ficou um longo tempo agachado. Ele rezava na altura da intermediária, do lado esquerdo da tribuna de imprensa.

Alguns jogadores tiraram fotos e gravaram vídeos. De um modo geral, os atleticanos estavam leves no palco da decisão.