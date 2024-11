Cuiabá x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Há sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta quebrar o jejum neste sábado, quando visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 19h30 (de Brasília), pela 36ª rodada.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

O Cuiabá apenas cumpre tabela. Com 30 pontos conquistados o time, que empatou por 1 a 1 com o Juventude na rodada passada, está matematicamente rebaixado. Do outro lado, o tricolor baiano, que vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba, tem 47 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que fecha a zona de classificação para a Libertadores.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, sabe que já passou da hora de reagir na competição. Sem jogadores suspensos, Ceni deve manter a base da rodada passada.

"Claro que não estamos satisfeitos com os resultados. Mas cientes de que podemos terminar melhor a competição", disse ele.

Pelo lado do Cuiabá, o técnico Bernardo Franco promete o mesmo empenho de um time que faz mais do que cumprir tabela.

"Para nós não muda nada. Vamos seguir trabalhando com a mesma postura, buscando nos impor dentro de casa - disse ele.

O Cuiabá tem desfalques para este jogo. O zagueiro Bruno Alves e o volante Filipe Augusto cumprem suspensão. Gabriel entra na zaga e Fernando Sobral ocupa a vaga no meio. No ataque, Jonathan Cafú ganha a vaga do lesionado Derik Lacerda.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ X BAHIA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 30 de novembro de 2024 (sábado)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rafael Traci (SC)

CUIABÁ: Walter, Marllon, Gabriel e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Fernando Sobral, Denilson e Ramon; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta



Técnico: Bernardo Franco

BAHIA: Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano e Everton Ribeiro; Lucho Rodríguez e Ademir



Técnico: Rogério Ceni