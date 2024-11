Botafoguense cita 'circo' de Deyverson e diz: 'Não gosto que me provoquem'

O zagueiro argentino Alexander Barboza, um dos pilares da defesa do Botafogo, classificou à ESPN Argentina parte do jogo de Deyverson, do Atlético-MG, como um "circo". Os times se enfrentam na final da Libertadores neste sábado (30), a partir das 17h.

O que Barboza falou?

Rival folclórico. "Todo o circo fora do futebol muitas vezes funcionou, e por isso ele segue fazendo isso. É um bom jogador e que tem sua conduta — alguns podem gostar, outros não."

Disputa "na bola". "Eu, pessoalmente, não gosto que me provoquem, mas com todas as ferramentas do VAR que existem hoje, não posso fazer muito mais do que morder a minha língua."

Sistema defensivo. "O meu trabalho é recuperar a bola e tentar impedir que ele chute para o gol. Obviamente, não jogamos sozinhos. Temos jogadores como como Paulinho, Hulk, que também são muito bons, e nossa equipe está trabalhando justamente para evitar isso."

Barboza e Bastos?

A dupla de zaga titular do Botafogo ainda é incerta para a grande decisão da Libertadores, que ocorre no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Barboza está confirmado, mas Bastos virou dúvida após sentir dores e ser substituído contra o Palmeiras, em jogo realizado na terça (26) pelo Campeonato Brasileiro.

Diante do problema, Adryelson surge como opção para formar dupla de zaga com o argentino.