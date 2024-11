Santos marca 'reunião decisiva' pela arena e adia ideia de virar SAF

Do UOL, em São Paulo

O Santos terá uma reunião decisiva pelo projeto de construção de sua arena na Vila Belmiro.

O que aconteceu

O Santos se reunirá com a WTorre na quinta-feira (28), em São Paulo.

O Peixe quer um "vai ou racha". O clube está incomodado com a demora para a ideia sair do papel.

O planejamento é iniciar a comercialização de cadeiras e camarotes do novo estádio já em dezembro. Esse dinheiro serviria para viabilizar o início das obras em 2025.

Reunião decisiva na quinta-feira. Acreditamos em avanço no que tem sido conversado. Acredito que definiremos nessa reunião em São Paulo. Planejamos datas, esperávamos ter começado a comercialização das cadeiras e camarotes em dezembro. Por questões técnicas, aguardamos. Tudo caminha paralelamente, como com a prefeitura, mas faltam fatores decisivos para comercializar isso e fazer de fato o negócio.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

O Santos vai virar SAF?

O presidente também falou sobre o futuro do Santos e a possibilidade do clube virar uma SAF.

Marcelo Teixeira entende que isso é viável, mas não agora. As primeiras conversas já ocorrem no Conselho Deliberativo.

Teixeira quer que o Santos se reestruture para valer mais caso seja vendido um dia.