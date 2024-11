Rodada da NBA: Warriors levam virada de Nets, e Thunder assume liderança do Oeste

Nesta segunda-feira, a noite da NBA foi agitada e contou com oito partidas. Entre elas, a vitória do Brooklyn Nets de virada sobre o Golden State Warriors por 128 a 120 e o triunfo do Oklahoma City Thunder diante do Sacramento Kings por 130 a 109, que fez com que a equipe assumisse a liderança da Conferência Oeste.

Os Warriors lideraram grande parte do confronto com o Nets, mas foram ultrapassados no início do quarto período após terem chegado a abrir uma vantagem de 18 pontos. O grande destaque do duelo foi o armador alemão Dennis Schroeder, que anotou 31 pontos para a equipe de Nova Iorque. Enquanto Stephen Curry, com 28 pontos, foi o principal nome da franquia da Califórnia.

Já o jogo em Sacramento teve um primeiro tempo equilibrado, com a equipe de Oklahoma indo para o intervalo com apenas um ponto de vantagem sobre os Kings. Porém, na segunda etapa, o Thunder não deu chance para o adversário e venceu com tranquilidade. Shai Gilgeous-Alexander (37 pontos e 11 assistências) e Jalen Williams (28 pontos) lideraram a franquia para o triunfo.

Total team win ? pic.twitter.com/uDFRqmbR1d ? OKC THUNDER (@okcthunder) November 26, 2024

Com os resultados, o Thunder assumiu a primeira posição do Oeste de forma isolada, com 13 vitórias e quatro derrotas. Os Warriors aparecem em segundo lugar, com 12 triunfos e cinco revés. Enquanto os Kings estão em 12º da mesma conferência e o Nets em oitavo do Leste.

Os líderes da Conferência Oeste entram em quadra novamente na madruga de quinta para sexta-feira, às 00h (de Brasília), quando se enfrentam no Chase Center, em São Francisco, Califórnia. Já o Kings visita o Minnesota Timberwolves nesta quarta, às 22h. E o Nets viaja até o Arizona para enfrentar o Phoenix Suns, no mesmo dia, às 23h.

A rodada ainda contou com vitória do Boston Celtics sobre o Los Angeles Clippers, atropelo do New York Knicks sobre o Denver Nuggets e triunfo do Dallas Mavericks contra o Atlanta Hawks.

Veja os resultados da segunda-feira na NBA: