Camisa esteve perdida e agora ajuda alvinegro a ir à final da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Torcedor do Botafogo, Igor Faria era motorista de aplicativo e se organizava para ir à final da Libertadores quando sofreu um acidente que resultou em perda total no carro. Em meio às incertezas, o sonho de estar em Buenos Aires para a decisão chegou a ficar em segundo plano, mas logo veio uma solução: rifar uma camisa autografada para ajudar nos custos.

É uma loucura financeira completa, até por conta do prejuízo que tive com o carro, mas é uma loucura válida. Estamos esperando a vida inteira para ver o Botafogo na final da Libertadores Igor Faria

O que aconteceu

Igor está rifando uma camisa autografada pelo elenco de 2003. Ele está oferecendo 200 números e a quantia arrecadada vai auxiliar a completar o orçamento para a viagem para Buenos Aires.

O alvinegro estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ele sofreu o acidente pouco antes do jogo de volta da semifinal, contra o Peñarol.

Eu já imaginava que o Botafogo tinha condições de chegar à final e comecei a planejar a viagem. Quando venceu o primeiro jogo por 5 a 0, sabíamos que a classificação à final seria questão de tempo. Estava tudo bem, mas sofri um acidente que deu perda total no carro. Estava trabalhando como motorista de aplicativo e vieram diversas incertezas após esse prejuízo gigantesco Igor Faria

Igor Faria, torcedor do Botafogo que está rifando camisa autografada para ir à final da Libertadores Imagem: Arquivo pessoal

Igor buscou fazer estimativas para o conserto do veículo. Ciente dos valores, o torcedor recebeu a ajuda da tia Jane, também torcedora do Botafogo, e seguiu o plano para ir a Buenos Aires.

"A minha tia é alvinegra e também vai ao jogo. Comecei a pensar em formas de conseguir uma renda para irmos na caravana, e me veio à cabeça fazer uma rifa, mas tinha de ser algo diferente, que chamasse a atenção. Lembrei da camisa autografada pelo elenco de 2003, uma raridade, item de colecionador. O ideal seria vender todos os números, mas o que eu já vendi ajuda bastante", conta Igor.

Em meio a tudo isso, Igor recebeu uma boa notícia. Ele foi chamado para trabalhar na empresa em que esteve entre 2019 e 2023, no ramo de capotaria automotiva.

"Expliquei a situação ao meu chefe, que já tinha a viagem toda esquematizada, ele compreendeu, me liberou por quatro dias para poder realizar esse sonho de ir à final da Libertadores", disse o torcedor.

Camisa esteve perdida

O elenco de 2003 contou com nomes como Jefferson, Sandro, Valdo, Almir, Camacho e Dill. Naquela temporada, o Alvinegro disputou a Série B do Brasileiro e conseguiu o acesso ao lado do Palmeiras.

A camisa foi um presente do irmão de Jane. Clóvis foi jogador, atuou como atacante, e teve passagem por clubes como Vasco, Marítimo, de Portugal, e Volta Redonda.

A peça esteve perdida por anos. Igor conta que a camisa pertence à tia e, em 2010, ela fez doações de roupas após enchentes que atingiram municípios de Santa Catarina. Depois da ação, Jane deu falta da camisa e achou que, por engano, tivesse ido juntamente às doações.