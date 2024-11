Juventude arranca empate com Cuiabá, mas pode terminar rodada no Z4

O Juventude empatou com o Cuiabá por 1 a 1 na noite deste sábado, no Alfredo Jaconi. Com a igualdade em casa, a equipe comandada por Fábio Matias ganhou uma posição na tabela, mas pode terminar a 35ª rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados na segunda etapa. Matheus Alexandre abriu o placar para o Cuiabá e Nenê deixou tudo igual para o Juventude no minuto final de jogo.

Com o empate, o clube de Caxias do Sul passou o Fluminense e subiu para a 15ª posição, com 39 pontos. Criciúma e Red Bull Bragantino, que estão com 37 unidades, ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o Juventude.

Já o Cuiabá do técnico Bernardo Franco segue na 19ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos.

O Juventude volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Atlético-MG, fora de casa. Já o Cuiabá vai encarar o Bahia, no próximo sábado, na Arena Pantanal.

O jogo

As duas equipes tiveram uma grande chance na primeira etapa. Aos 15 minutos, em momento de pressão, o Juventude acertou a trave com chute rasteiro do volante Jadson após cruzamento de Ewerthon.

O Dourado respondeu aos 33, com Clayson, que aproveitou a sobra de cobrança de escanteio e finalizou com curva em direção à trave. No rebote, Alan Empereur cabeceou para fora, na parte superior da rede.

Na segunda etapa, apesar do domínio territorial do Juventude, foi o Cuiabá quem abriu o placar. Aos 29 minutos, Clayson dominou pela esquerda, arrancou e cruzou para Matheus Alexandre concluir de perna esquerda, estufando a rede adversária.

No minuto final, porém, o Juventude igualou. Erick Farias arrancou pela direita e cruzou para Nenê, de primeira, concluir e deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 CUIABÁ

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 23 de novembro de 2024, sábado

Hora: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Arbitro Assistente 1 Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Filipe Augusto, Bruno Alves e Jonathan Cafú (Cuiabá)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Matheus Alexandre, aos 29 do 2ºT (Cuiabá); Nenê, aos 50 do 2ºT (Juventude)

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon (Jean Carlos), Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Mandaca (Nenê); Edson Carioca (Erick Farias), Lucas Barbosa (Diego Gonçalves) e Gabriel Taliari (Gilberto)

Técnico: Fabio Matias

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral (Denilson) e Derik Lacerda (Jonathan Cafú); Clayson (David) e Isidro Pitta

Técnico: Bernardo Franco