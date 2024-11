Entenda por que Sport não mediu esforços para ter Lucas Lima à disposição contra o Santos

O Sport não mediu forças para garantir a presença de Lucas Lima na última rodada da Série B do Brasileiro, contra o Santos. O meia está emprestado pelo Peixe ao time nordestino.

O Leão da Ilha confirmou, na última segunda-feira, que o jogador está à disposição do técnico Pepa para o jogo. Para isso, o clube teve que pagar uma multa de R$ 500 mil.

O Sport Club do Recife confirma que o meia Lucas Lima estará à disposição para enfrentar o Santos, na Ilha do Retiro, no próximo domingo, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ciente da importância da partida, o Sport não tem medido e não medirá esforços na... pic.twitter.com/peEEANqRhP ? Sport Club do Recife (@sportrecife) November 18, 2024

A equipe, entretanto, não hesitou em desembolsar a quantia para que o jogador esteja em campo. Isso porque o meia é um dos principais atletas do Sport nesta temporada e lidera várias estatísticas.

Lucas Lima possui 52 jogos disputados em 2024, sendo 49 como titular. E com uma boa minutagem. O atleta possui, ao todo, 4.118 minutos em campo - uma média de quase 79 minutos por partida.

O meia não vive sua temporada mais artilheira, pois fez apenas dois gols, mas é o principal garçom da equipe no ano, com dez passes para gol, e líder em chances criadas, com 12.

Peça-chave do Sport, Lucas Lima tenta ajudar o time a garantir o acesso à Série A do Brasileirão. O Leão da Ilha é, no momento, o quinto colocado da tabela de classificação, com 63 pontos.

Para subir de divisão, a equipe não depende apenas de si. O Sport precisa contar com um tropeço do Ceará diante do Guarani e, além disso, vencer o Santos. Em caso de derrota do Vovô, o time pode subir com um empate em Recife. O duelo com o Peixe está agendado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Do outro lado, para o Santos, a partida vale apenas para cumprir tabela. O time alvinegro já garantiu o título e avalia, inclusive, ir a campo com um time alternativo.

Lucas Lima está emprestado ao Sport até o fim deste ano. Seu contrato com o Peixe vai até fevereiro de 2025. O meia possui duas passagens pelo time paulista, sendo a última delas em 2023, quando a equipe foi rebaixado à Série B. Ao todo, são 21 gols e 41 assistências em 251 partidas disputadas pelo Alvinegro Praiano.