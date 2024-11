Juliane: Corinthians ainda é hegemônico, mas forças estão mais iguais

O título do Palmeiras no Paulistão Feminino mostrou que há uma igualdade maior entre os principais clubes, afirmou Juliane Santos no Joga Junto, nesta quarta (20).

Para a comentarista, apesar da derrota na decisão, o Corinthians ainda deve seguir como um dos protagonistas em 2025.

Ameaçada [a hegemonia do Corinthians] não. Mas existe uma margem [para as outras equipes] igualarem. As outras equipes estão crescendo. E o futebol paulista vem ganhando protagonismo. É o Corinthians, é muito forte. [...] Acredito que o protagonismo vai ser mais dividido.

Juliane Santos

Palmeiras anulou ímpeto corintiano, diz Juliane Santos

Além de anular as ações do Corinthians, o Palmeiras teve muito espaço na final do Paulistão Feminino, afirmou Juliane Santos.

O Palmeiras foi muito incisivo, a Camila Orlando conseguiu anular o ímpeto do Corinthians, que é uma equipe muito propositiva. [...] O Palmeiras teve muito espaço. Foi uma marcação muito espaçada do Corinthians.

Juliane Santos

Palmeiras: Marcos se rende a goleira campeã, que comemora segunda vitória sobre o Corinthians

O ex-goleiro Marcos usou as redes sociais para felicitar a goleira colombiana Tapia, campeã paulista com o Palmeiras após defender três penalidades contra o Corinthians.

A Tapia é um símbolo de uma história de superação. Ela sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho. Ela voltou em junho, perdeu a posição para a Natasha, que também se machucou e ela só tem sete jogos no ano.

Luiza Oliveira

