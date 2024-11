'Estamos melhorando': Dorival usa mantra ao avaliar ano da seleção e empate

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, adotou um mantra de que a equipe está melhorando. Foi o caminho para defender o trabalho e analisar o ano de 2024 à frente da seleção, após o empate com o Uruguai, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa 2026.

Na coletiva pós-jogo, Dorival fez pelo menos três menções diretas ao que enxerga como melhora:

O que vejo é que o trabalho vem melhorando a cada momento, percebo isso em todas as colocações dos jogadores e pelo que temos visto em campo.

Estamos em evolução. Ainda não é o ideal, tenho certeza disso, mas estamos melhorando.

Estamos buscando uma melhora e ela vem acontecendo. Isso é muito claro. Dorival Júnior, técnico da seleção

Mas qual o nível de segurança que Dorival tem e passa no cargo? "Isso quem pode responder é o diretor de futebol, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo, acompanhando o trabalho. Rodrigo não perde um momento, está em todos os trabalhos, palestras, reuniões. Avaliação do trabalho é feita dessa forma. No Brasil, somos resultadistas. Eu, mais do que ninguém, sei disso porque em todos os clubes que passei vivi disso, de resultados. E consegui entregar coisas boas na grande maioria dos clubes que passei. Entreguei porque acreditaram e ao mesmo tempo eu retribuí com resultados. Trabalho está sendo realizado. Ninguém sai de um processo de mudanças, conhecendo uma casa nova do zero para um percentual satisfatório sem que exista trabalho, repetição, e o que eu vejo é que as coisas estão caminhando. Mesmo que as pessoas às vezes não queiram enxergar, está acontecendo. Jogadores entendem o que queremos e tentam transformar em ações em campo. Os resultados, talvez, infelizmente cubram um pouco o que está acontecendo".

Mas e a vaia ao término da partida em Salvador? Raphinha disse que era apenas pelo resultado. "Pra mim foi pelo resultado. Público apoiou do começo ao fim. Vaias ao final do primeiro tempo foram mínimas. Entenderam a luta, a entrega. O resultado não vindo, é natural. Entendemos perfeitamente. Não interferiram em momento nenhum, nos passaram tranquilidade. Estiveram presentes. Está de parabéns o público aqui dentro, em Belém, em Curitiba, em São Paulo, em Brasília. Em todos os lugares que passamos sentimos esse carinho do torcedor que está voltando a ter uma confiança um pouco mais na seleção. Nossa obrigação é dar uma resposta ainda mais rápida".

O que mais Dorival disse

Distância para outras seleções

Nós brasileiros sempre olhamos pelo lado negativo, falo isso de um modo geral. Eu vejo por outro lado. Não estaria satisfeito se estivéssemos em segundo. Acho que estamos em um processo e mesmo com a segunda colocação, não estaríamos tranquilos e satisfeitos. Estamos buscando uma melhora e ela vem acontecendo. Isso é muito claro. A equipe vem acreditando. Precisa ainda de uma equilíbrio maior, concordo. Nos expusemos bastante, praticamente terminamos o jogo com seis atacantes, cinco. Nós tivemos coisas boas ao longo do ano, muito mais do que coisas negativas. Resultados podem encobrir tudo isso. Mesmo que fosse o contrário eu estaria com pés no chão porque sei que ainda precisamos de muito. Não tenho receio em afirmar, por tudo, que a confiança é grande que daqui a pouco possamos deslanchar.

Ausência de finalizações

"Precisamos ser mais incisivos para que as finalizações aconteçam. Nós buscamos. Jogamos contra uma equipe altamente qualificada, muito seguro defensivamente. Alguns dados importantes: Uruguai é quem mais roubou bolas com pouco tempo que seu adversário fique com ela nos pés, levam seis segundos. Tivemos atenção nisso para melhorar nesse sentido. A equipe adversária teve que balançar o tempo todo, um sistema de marcação muito rígido. Não sei o que houve com Darwin, talvez tenha saído pelo desgaste de combater nossa saída de bola e não conseguindo. Estamos em evolução. Ainda não é o ideal, tenho certeza disso, mas estamos melhorando".

Substituições do segundo tempo, com time cheio de pontas

"Jogadores acostumados a jogarem em seus clubes são situações difíceis da entrada deles na partida. Cada um cumpriu sua função. Estamos buscando a melhor condições possível. Jogo ficou muito franco, aberto no segundo tempo. Não é o que queremos, que trabalhamos, mas foi o desenho da partida. Uruguai se defendeu muito bem e teve méritos nisso. Procuramos criar por dentro e por fora, tivemos passagem, mudamos as laterais do campo, buscamos ultrapassagens com dois atacantes pelo lado esquerdo, Estêvão pelo lado direito, Savinho vinha fazendo boa partida também. Estamos buscando o equilíbrio para que a equipe possa continuar criando sem que sofra tanto. Primeiro tempo foi diferente, um jogo mais equilibrado. Buscamos transformar nossa posse em jogadas agudas e tivemos bom volume, criando oportunidades que não foram concluídas".

Ausência de Neymar no ano

"Nunca escondi admiração, respeito e carinho por um atleta que foi meu atleta lá atrás. Todos sabemos o potencial que possui. A expectativa pelo retorno dele é muito grande. Gostaria que ele voltasse à equipe em um momento que essa equipe pudesse dar um respaldo e um retorno para que ele pudesse complementar esse processo. Espero que isso aconteça, em março ou na seguinte, vai depender dele e de sua total recuperação, que é tudo que nós queremos: vê-lo em totais condições para que ele possa desenvolver seu melhor aqui dentro. Com Neymar, o rendimento da seleção brasileira será ainda melhor. Estamos começando a buscar uma condição que ele possa chegar e complementar esse processo. Lá atrás seria muito cedo, imaginando um retorno. O que aconteceu na primeira partida que ele participou mostra que estávamos monitorando com segurança a sua situação e tivemos uma atitude correta. Primeiro que ele resgate sua melhor condição no seu clube para que depois ele possa ser importante aqui dentro".

Ingresso caro, estádio não lotou

"Não tenho como falar alguma coisa. Vi que uma faixa do estádio não tinha público. Até imaginei que fosse algum problema. Gostaria de ver o estádio totalmente tomada pelo torcedor. Mas aqueles que compareceram, tentamos deixar tudo que nós tínhamos em campo em busca do resultado".