Botafogo empata com Atlético-MG com um a mais e deixa Palmeiras encostar

O Botafogo não tirou vantagem de ter um jogador a mais em campo durante mais de um tempo e empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, na Arena Independência, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Rubens foi expulso ainda no primeiro tempo. O jogador do Atlético-MG recebeu dois cartões amarelos em três minutos por faltas em Luiz Henrique e deixou o Galo com um a menos. Barboza foi expulso nos acréscimos da etapa final.

O Botafogo pressionou, mas não conseguiu o gol. Everson e os erros na hora de finalizar fizeram com que o time carioca não conseguisse a vitória.

O Botafogo agora vê o Palmeiras encostar na briga pela liderança. O Glorioso chegou aos 69 pontos, se manteve na ponta, mas a diferença para o rival paulista caiu para dois pontos, já que o Verdão venceu o Bahia e chegou aos 67. O Atlético-MG, por sua vez, foi aos 43 e aparece na 11ª colocação.

O jogo foi disputado no Independência e com portões fechadas. A Arena MRV, casa do Galo, foi interditada pelo STJD por causa dos incidentes na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

O final da partida ainda teve muita confusão. Na saída do campo, Hulk cobrou humildade a Luiz Henrique, falou que ficou sete anos na seleção brasileira, enquanto o atacante do Botafogo chegou recentemente ao time canarinho. Depois, já do lado de fora do campo, ainda sobrou empurra-empurra entre seguranças do Botafogo e da Arena Independência. A arbitragem voltou ao VAR, viu Luiz Henrique atirando uma garrafa durante a confusão entre os seguranças e expulsou o jogador do Botafogo.

A partida desta quarta-feira foi uma prévia da final da Libertadores. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, valendo a taça continental.

As duas equipes voltam a campo no sábado (23). O Botafogo recebe o Vitória, às 19h30 (de Brasília). Mais tarde, às 21h30, o Atlético-MG visita o São Paulo. Os dois jogos são válidos pela 35ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi quente, com direito a expulsão e Botafogo melhor. O Atlético-MG até começou a partida controlando as ações, mas o domínio passou a ser do Botafogo depois dos 10 minutos iniciais. Sem torcida, as discussões dentro de campo ficaram mais claras e fáceis de serem ouvidas. O time carioca criou as principais chances de abrir o placar, mas parou em Everson na melhor delas. O controle ficou ainda maior após Rubens receber dois cartões amarelos e ser expulso. A criatividade, no entanto, não foi o ponto forte do Glorioso, que abusou dos cruzamento, mas sem conclusões.

Vitinho e Rubens disputam a bola durante jogo entre Atlético-MG e Botafogo pelo Brasileirão Imagem: Vitor Silva/Botafogo

O segundo tempo teve pressão constante do Botafogo, mas bombardeio foi em vão. O time carioca empurrou o Atlético-MG para o campo de defesa e alugou o campo de ataque. As diversas finalizações, no entanto, não foram suficientes. Quando a pontaria foi boa, Everson apareceu. Do outro lado, o Galo mal conseguiu atacar e só assustou John em chute ousado de Hulk.

Lances importantes e gols

Everson salva! O Botafogo criou jogada com passes rápidos. Almada tabelou com Luiz Henrique e soltou o pé da entrada da área. Everson caiu no canto esquerdo e espalmou para longe.

Almada assusta. O meio-campista teve falta para cobrar próxima à área do Atlético-MG. Ele tentou surpreender Everson e bateu no canto do goleiro. A bola passou perto do canto direito do goleiro atleticano.

Everson faz milagre! Já no segundo tempo, Marlon Freitas lançou Vitinho livre nas costas de Mariano. O lateral cabeceou, mas Everson voou e tirou com a ponta dos dedos.

Passou muito perto. A defesa do Atlético-MG conseguiu afastar cruzamento vindo de escanteio, mas a bola ficou com Jeffinho na meia-lua. O camisa 47 bateu sem deixar ela cair e mandou muito próximo do travessão.

Perdeu, Bastos! Matheus Martins recebeu pela esquerda, levou para o fundo e tocou para o meio. Bastos se antecipou na pequena área e tocou. A bola passou à direita de Everson.

Que isso, Hulk! O camisa 7 observou John adiantado ainda quando estava no campo de defesa e bateu firme, tentando encobrir o goleiro. A bola passou muito perto.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 0 BOTAFOGO

Data e horário: 20 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa (CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Rubens, Deyverson, Mariano, Matheus Mendes, Igor Rabello (CAM), Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: Rubens (CAM), Barboza (BOT), Luiz Henrique (BOT)

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Lyanco e Mariano; Otávio (Bernard), Fausto Vera e Zaracho (Paulo Vitor); Rubens, Paulinho (Igor Rabello) e Deyverson (Hulk). Técnico: Gabriel Milito

Botafogo: John; Vitinho (Cuiabano), Bastos, Barboza e Alex Telles (Jeffinho); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Eduardo (Júnior Santos) e Thiago Almada; Tiquinho Soares (Igor Jesus). Técnico: Artur Jorge