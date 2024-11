Flamengo x Borussia: Onde assistir amistoso em homenagem ao Rei Pelé

A Zapping, plataforma de streaming, acaba de anunciar a transmissão da partida amistosa entre Flamengo Legends e Borussia Legends, que acontecerá na nesta quarta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

O evento, que homenageia o Rei Pelé, um dos maiores ícones do futebol mundial, também celebra os 200 anos de imigração alemã no Brasil. A partida será exibida no Zapping Sports, canal proprietário destinado a conteúdos esportivos e disponível no pacote Full (canal 30) da operadora.

O jogo está previsto para começar às 15h30 (de Brasília) e contará com a narração de Aldo Luiz e os comentários de Luiz Ademar.

De acordo com Chico Vargas, Country Coordinator da Zapping, transmitir essa partida é um privilégio para a operadora.

"É uma honra celebrar o legado do Rei Pelé em um amistoso como este, reunindo grandes nomes da história do futebol. Nosso time está preparado para oferecer uma cobertura à altura da grandiosidade desse momento", destaca Vargas.