Santos perde em casa para o CRB, que se salva e rebaixa Ituano e Ponte

O CRB frustrou a festa do já campeão Santos, venceu por 2 a 0 em plena Vila Belmiro e se salvou do rebaixamento na Série B. O resultado rebaixou matematicamente Ituano e Ponte Preta.

Facundo Labandeira e Keliton marcaram em dois vacilos da defesa do time da casa. Os gols saíram aos 17 minutos do primeiro tempo e aos 19 do segundo.

Com a taça garantida, a derrota não muda nada para o Santos. O Peixe se mantém com 68 pontos na liderança isolada e não pode ser alcançado pelos rivais.

Já o CRB salta na tabela e se salva do Z4. A equipe alagoana, que respirava por aparelhos, foi para 42 pontos, subiu para a 14ª colocação e não corre mais riscos de ser rebaixada.

O resultado rebaixa Ituano e Ponte Preta. Os times somam 37 e 38 pontos, respectivamente, e não podem mais alcançar o Botafogo-SP, que tem 42 e é o primeiro time fora da zona da degola, faltando apenas um jogo para o fim do campeonato.

As equipes voltam a campo para a última rodada da Série B no próximo domingo (24). O Santos visita o Sprot, enquanto o CRB recebe o Operário-PR. Todos os jogos serão no mesmo horário, às 18h30 (de Brasília).

Começou com festa, terminou sem clima

Pituca exibe camisa 10 do Santos na Vila Belmiro, no jogo contra o CRB Imagem: Anderson Lira/Ag. Estado

O clima era de festa na Vila e teve até fim de protesto no minuto 10 da partida. A torcida levantou adereços comemorando o retorno da camisa 10 com o acesso à Série A. A Torcida Jovem, por sua vez, desvirou a faixa da organizada no início do confronto, encerrando assim a sua manifestação pela queda no ano passado.

No entanto, João Pedro achou uma cratera na defesa do Santos logo e deu uma assistência de se emoldurar. O Peixe até começou melhor, controlando a partida e buscando espaços, mas pagou caro por uma desatenção da linha defensiva.

O Santos insistiu para empatar, mas não conseguiu furar a defesa adversária. O gol sofrido aumentou a pressão no time da casa por um resultado diante de sua torcida, e os jogadores ficaram mais afobados. A torcida continuou apoiando, embora não com o mesmo ânimo de quando o placar estava inalterado.

O CRB ampliou e definiu o resultado em novo vacilo da defesa santista. Em vantagem no placar, a equipe visitante recorreu novamente ao contra-ataque e, motivada pela permanência na Série B, puniu novo erro dos adversários. O resultado fez alguns santistas levantarem faixas cobrando planejamento para 2025.

Gols

João Schmidt, do Santos, se lamenta durante jogo contra o CRB, pela Série B Imagem: Reinaldo Campos/Agif

1x0: Aos 17' do 1º tempo, Facundo foi lançado nas costas da defesa santista, invadiu a área sozinho, driblou Brazão sem dificuldade e só tocou para dentro. O goleiro santista pagou geral pelo buraco no meio da defesa.

2x0: Aos 19' do 2º tempo, o goleiro Matheus Albino deu um chutão de sua área. Kleiton dividiu por cima com Basso, que não conseguiu afastar. Anselmo Ramon deu um tapinha de cabeça para Kleiton, que tocou na saída de Brazão para ampliar.

Ficha técnica

Santos 0 x 2 CRB

Competição: 37ª rodada da Série B

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data e horário: 17 de novembro de 2024, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

VAR: Marco Aurelio Augusto Ferreira

Amarelos: Matheus Ribeiro

Gols: Facundo Labandeira, aos 17'/1ºT, e Kleiton, aos 19'/2ºT

Santos: Brazão; Hayner, Gil, Basso e Escobar; Pituca, João Schmidt, Giuliano, Otero e Wendel Silva; Guilherme. Técnico: Fábio Carille

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luís Segovia, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro, Marco Antônio e Gegê; Facundo LAbandeira e Anselmo Ramon. Técnico: