Mike Tyson x Jake Paul: veja vencedores e como foram as lutas do evento

Imagem: Al Bello/Getty Images for Netflix

Do UOL, em São Paulo

O evento Mike Tyson x Jake Paul, realizado na noite desta sexta-feira (15) que ainda terá os norte-americanos duelando no ringue do AT&T Stadium, ficou marcado por embates bastante agitados em Arlington, nos EUA.

O que aconteceu

Bruce Carrington ganhou de Dana Coolwell na primeira etapa da noite. O norte-americano começou tímido, mas se impôs e castigou o australiano durante os 10 rounds e saiu premiado por decisão unânime.

Lucas Bahdi desbancou Armando Casamonica em um duelo do peso-leve que também foi controlado. O "Prince" chegou à 18ª vitória no cartel diante de um italiano que não mostrou muita inspiração.

Shadasia Green não tomou conhecimento e derrotou Melinda Watpool por decisão unânime. A luta feminina foi a primeira das duas do evento — Katie Taylor e Amanda Serrano farão uma revanche antes da luta principal, entre Tyson e Paul.

Whindersson Nunes foi superado por Neeraj Goyat na inauguração do card principal. O brasileiro foi dominado do começo ao fim pelo indiano, que chegou a "sarrar" no adversário em meio aos golpes.

Mario Barrios e Abel Ramos empataram. Os dois passaram 12 rounds com uma trocação intensa e, bastante ensanguentados, enlouqueceram o público presente no AT&T Stadium.

Card principal

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos (empate)

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes (Goyat)

Card preliminar