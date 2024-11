Sinner completa fase de grupos invicto e vai à semi no ATP Finals

Depois de vitórias em sets diretos sobre Alex De Minaur (#9 do mundo) e Taylor Fritz (#5), o número 1 do mundo, Jannik Sinner, completou de forma perfeita a fase de grupos do ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Nesta quinta-feira, o italiano aplicou 6/3 e 6/4 em cima do russo Daniil Medvedev (#4) e garantiu a primeira posição no grupo Ilie Nastase.

O segundo colocado no grupo foi o americano Taylor Fritz, que, mais cedo, derrotou De Minaur por 5/7, 7/4 e 6/3. A vitória não garantiu imediatamente a vaga de Fritz, que ainda precisava que Sinner vencesse pelo menos um set na sessão noturna. Medvedev precisava de uma vitória por 2 sets a 0 para avançar, e quando perdeu a primeira parcial, já sabia que não teria mais chances. Anda assim, Medvedev ofereceu resistência até o fim, levando a segunda parcial equilibrada até 4/4. Foi só no nono game que Sinner conseguiu a quebra definitiva.

Os outros semifinalistas serão definidos na sexta-feira, no grupo John Newcombe. Primeiro, Alexander Zverev (#2), que tem duas vitórias em dois jogos, enfrenta Carlos Alcaraz (#3), que soma um triunfo e um revés. Depois, na sessão noturna, Casper Ruud (#7), que também tem uma vitória e uma derrota, encara Andrey Rublev (#8), que saiu derrotado em suas duas partidas anteriores.

No ATP Finals, os oito melhores tenistas da temporada são separados em dois grupos e jogam entre si dentro de cada chave. Os dois melhores avançam às semifinais. O único desfalque do torneio é Novak Djokovic, que se classificou para o Finals em sexto lugar, mas disse que estava lesionado e não viajou ate Turim. Enquanto isso, Stefanos Tsitsipas (#11) está na cidade italiana como reserva, e entrará em quadra se houver alguma lesão ou abandono na fase de grupos.