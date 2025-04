Ederson alcança quarta assistência na temporada em jogo com roteiro maluco

A vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace neste sábado com certeza está marcada na carreira do goleiro Ederson. O brasileiro sofreu uma montanha russa de emoções durante a partida, que ainda contou com uma virada espetacular dos donos da casa, que perdiam por dois gols de diferença, mas depois venceram por 5 a 2.

Primeiro, Ederson falhou no segundo sofrido pelo City. Após cobrança de escanteio, aos 21 minutos da primeira etapa, o goleiro saiu mal e perdeu a disputa para Chris Richards, que marcou de cabeça.

FIM DE JOGO! VIRADA E GOLEADA. O que acharam da partida, Cityzens? ? 5 x 2 ? | #MCICRY pic.twitter.com/pPihdV3lDs ? Manchester City (@ManCityPT) April 12, 2025

Na segunda etapa, já com o City vencendo por 3 a 2, o goleiro se redimiu e conseguiu uma incrível assistência para o quarto gol dos mandantes. Ederson acertou belo lançamento para McAtee, que limpou o goleiro Henderson e fez o quarto dos Citizens.

Com o passe para gol, Ederson alcançou sete assistências na carreira, a sua quarta nesta temporada. Para efeito de comparação, o goleiro tem o mesmo números de assistências que o meia Bernardo Silva e o volante Ilkay Gundogan.

Por fim, Ederson sentiu uma lesão e teve de ser substituído pelo goleiro alemão Stefan Ortega, aos 26 minutos do segundo tempo. O brasileiro tem 33 jogos disputados nesta temporada.