Vice do Palmeiras nega saídas, fala sobre patrocínio e projeta 2025

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, foi o representante do Alviverde no sorteio dos grupos do Paulistão 2025, nesta terça-feira (12), no Mercado Pago Hall Pacaembu e falou sobre temas importantes que dizem respeito ao presente e ao futuro do clube.

O que ele disse

Rony e Zé Rafael de saída para o Cruzeiro? "Não existe nenhuma negociação tanto do Rony quanto do Zé Rafael. Eles foram muito importantes e serão importantes neste final de campeonato. Os dois têm contrato longo com a gente e são jogadores do Palmeiras".

Dudu deixará o Palmeiras ao final da temporada? "Não tem nada em relação à saída do Dudu neste momento. Ele tem contrato com a gente e tenho certeza que ele será muito importante neste final de campeonato. Ele tem contrato com o Palmeiras até o ano que vem".

Patrocínio máster de 2025: "Não está ainda definido e nem assinado. A eleição não é determinante para isso, mas só vai ser anunciado quando estiver tudo resolvido. A Leila tem trabalhado pessoalmente neste assunto com muito afinco. A torcida vai ficar satisfeita com o trabalho, mas no momento não dá para falar nada. Só vai ser anunciado quando tudo estiver resolvido".

Reforços para o ano que vem: "Eu não vou comentar sobre nomes de jogadores, nem saída nem chegada. O que posso dizer é que nosso trabalho é diário para melhorar o Palmeiras, valorizando o que temos em um trabalho de longo prazo e, sempre que possível, dentro da responsabilidade, melhorar o elenco".

Palmeiras no Paulistão 2025

Atual campeão, o Palmeiras está no Grupo D ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube — o time de Rio Claro, aliás, conseguiu o acesso neste ano ao lado do Noroeste.

O estadual deste ano começará e terminará mais cedo do que o habitual: o pontapé inicial será dado no dia 15 de janeiro (quarta-feira). O motivo é a antecipação do Campeonato Brasileiro, que será paralisado entre junho e julho diante do Super Mundial de Clubes.