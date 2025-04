Palmeiras vira sobre Corinthians com golaço nos acréscimos em jogo tenso

Corinthians e Palmeiras se reencontraram na manhã deste sábado em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Em jogo tenso e com faltas elevadas, o Palmeiras virou sobre o Corinthians nos minutos finais e venceu por 2 a 1.

A etapa inicial da partida foi equilibrada, com boas chances para os dois lados e as goleiras Nicole a Natascha trabalhando bastante. O lado negativo foi a quantidade alta de faltas, que deixou o jogo truncado: foram 20, com direito a cinco cartões amarelos distribuídos.

Assim como o primeiro tempo, a etapa complementar do dérbi também foi faltosa. Mais cartões amarelos foram distribuídos e uma confusão generalizada entre as atletas paralisou a partida por alguns minutos.

Com a bola rolando, o Palmeiras conseguiu chegar ao empate com Lais Estevam. Já nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, Andressinha conseguiu virar a partida e dar a vitória para o Palmeiras com um golaço de falta.

O resultado colocou o Palmeiras na liderança com oito pontos, um a mais do que o São Paulo que joga na noite de hoje. O Corinthians ficou com sete pontos e ocupa a quarta colocação.

Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Flamengo na terça-feira, fora de casa; e o Corinthians também viaja ao Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense na mesma data.

Destaques

Defesa de Nicole! Aos cinco minutos do primeiro tempo, o Palmeiras chegou com perigo. Pati Maldaner emendou um chute direto após cobrança de escanteio, a defesa afastou e a bola sobrou com Brena. A palmeirense soltou a bomba e Nicole se esticou para defender.

Por cima. Gi Fernandes cruzou na área aos 10 minutos do primeiro tempo e Vic Albuquerque mandou por cima do gol de Natascha.

Salvou. Aos 13 da etapa inicial, Gabi Zanotti cabeceou para o gol após cobrança de escanteio e Natascha pulou para alcança e fazer uma bela defesa.

Boa chegada do Palmeiras. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Tainá Maranhão recebeu livre e mandou para o gol. Nicole defendeu.

Resposta corintiana. Em cruzamento na área, as jogadoras do Corinthians bombardearam o gol palmeirense até que Andressa Alves arrematou para chutar na direção do gol, mas foi travada por Rhay Coutinho.

1 x 0. Logo no retorno dos vestiários, o Corinthians inaugurou o placar. Aos três minutos do segundo tempo, Tamires cruzou para Andressa Alves. A camisa 9 deslocou a goleira Natascha e mandou a bola para o fundo das redes.

Reação alviverde. Aos 13 minutos da etapa final, Amanda Gutierres cobrou falta e Nicole pulou para salvar o possível empate do Palmeiras.

Não deu para Natascha. A goleira do Palmeiras sentiu uma lesão e precisou ser substituída aos 17 minutos do segundo tempo.

Empate. Brena cobrou falta na área aos 26 da etapa complementar, a defesa corintiana cortou mal e Lais Estevam apareceu para completar para o gol e empatar.

Confusão generalizada. Aos 34 minutos, Andressa Alves dividiu bola com Espinales na lateral e uma confusão generalizada se instaurou.

Golaço e virada. Andressinha cobrou falta com perfeição no ângulo direito da goleira Nicole e virou o placar no Parque São Jorge aos 49 minutos do segundo tempo.

Ficha Técnica

Corinthians 1 x 2 Palmeiras

Campeonato Brasileiro Feminino - 4ª rodada

Data e horário: 12 de abril, 11h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo

Arbitragem: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP)

Cartões Amarelos: Gi Fernandes, Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thais Regina, Jaqueline, Andressa Alves, Thais Ferreira (Corinthians); Yoreli Rincón, Joselyn Espinales, Andressinha (Palmeiras)

Gols: Andressa Alves (3min/2ºT), Lais Estevam (26min/2ºT) e Andressinha (49min/2ºT)

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes (Duda Sampaio), Thaís Regina, Mariza e Tamires; Vitória Yaya (Dayana Rodríguez), Andressa Alves (Carol Nogueira), Vic Albuquerque e Gabi Zanotti (Jhonson); Jaque Ribeiro (Ariel Godoi). Técnico: Lucas Piccinato.

Palmeiras: Natascha (Kathe Tapia); Rhay Coutinho (Greicy Landázury), Pati Maldaner, Isadora e Fê Palermo; Ingryd (Andressinha), Brena, Yoreli Rincón (Espinales) e Laís Estevam; Tainá Maranhão (Diany) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.