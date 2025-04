Pressionado, Ancelotti cita contrato e adia conversa sobre futuro no Real

O técnico Carlo Ancelotti evitou falar sobre seu futuro no Real Madrid. Em entrevista coletiva realizada neste sábado (12), o treinador italiano afirmou que tem vínculo de mais um ano com o clube e ressaltou o apoio da direção do time espanhol.

Ancelotti vive um momento de pressão por conta do desempenho do time nos últimos jogos. Tanto pelo desempenho quanto pelos placares, o time merengue tem deixado a desejar.

Na última terça-feira (8), o Real foi superado por 3 a 0 pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League diante do Arsenal, em Londres. No Campeonato Espanhol, o rival Barcelona tem quatro pontos de vantagem no topo da tabela. A última vitória do Real foi sobre o Leganés, no último dia 29.

O próximo jogo do Real Madrid será neste domingo (13), contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Durante a entrevista coletiva deste sábado (12), Ancelotti foi questionado sobre a confiança da diretoria em seu trabalho. O treinador italiano lembrou que tem contrato até junho de 2026 e deixou claro que o momento para discutir o que virá a seguir ainda não chegou.

Essa é uma pergunta que não sou eu que devo responder, porque o contrato é muito claro: me resta mais um ano. Do futuro, falaremos ao fim da temporada, como sempre. Não tenho nada a acrescentar neste sentido. O clube sempre me apoia, sobretudo nos momentos de dificuldade. - Carlo Ancelotti

Especulações com a seleção brasileira

O nome de Ancelotti continua forte nos bastidores da CBF como um dos principais cotados para assumir a seleção brasileira, que está sem treinador desde a saída de Dorival Júnior, em março, após a derrota para a Argentina por 4 a 1. No entanto, o técnico tem vínculo com o Real Madrid até o fim da próxima temporada, depois de uma renovação no fim de 2023.

Na imprensa espanhola, já se cogita uma saída do italiano, especialmente se o Real Madrid for eliminado na Champions League e não engrenar uma sequência de vitórias no Campeonato Espanhol.

Desafio de uma nova virada na Champions

Durante a coletiva, Ancelotti ressaltou que o time vai buscar uma virada diante do Arsenal na Champions League e se classificar para as semifinais da competição.

Não sei se vamos reagir. Vamos tentar. A verdade é que o Real Madrid é o único time que já fez isso muitas vezes. Vamos tentar até o último minuto, até a última bola. A partir de amanhã. Temos os recursos para isso. disse Ancelotti.

O foco do time neste momento, no entanto, é a partida contra o Alavés, amanhã (13), pelo Campeonato Espanhol. O time precisa vencer e torcer para uma derrota do Barcelona para diminuir a distância do líder.

Todos estão pensando na quarta-feira, mas tudo depende do desempenho de amanhã. Porque ainda estamos na luta pelo campeonato. Precisamos jogar bem e vencer. Os eventos de quarta-feira dependem de amanhã. completou o técnico do Real.

Desempenho abaixo do esperado

O treinador afirmou que os problemas recentes do Real Madrid vão além da queda de rendimento de Vinicius Jr. e Rodrygo. Na entrevista, ele destacou que o desempenho abaixo do esperado é reflexo de uma queda coletiva da equipe, especialmente nas últimas semanas.