Medalhões, barca cheia e 2 sonhos: o que esperar do Santos na volta à elite

O Santos confirmou o retorno para a elite do futebol nacional, mas deverá fazer uma série de mudanças para 2025.

Vai e vem do Peixão

O técnico Carille não deve ficar nem mesmo com o possível título da Série B. O treinador é muito criticado pela torcida pelo futebol apresentado, ficou na corda bamba algumas vezes viu a relação com o presidente Marcelo Teixeira estremecer. Ele tem cláusula de renovação automática por causa do acesso, mas a tendência é que haja uma troca no comando da equipe.

O Santos possui uma extensa "barca" de saída. Estão nela diversas apostas que não emplacaram e também jogadores que decepcionaram pelo alto investimento, como o meia Patrick.

Jogadores do Santos comemoram gol marcado durante jogo contra o Vila Nova pela Série B Imagem: ANDERSON LIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por outro lado, o Peixe leva algumas notícias boas da campanha na Série B. Certos medalhões carimbados responderam à altura, um quarteto de joias base surgiu e outros nomes aproveitaram as chances para se consolidarem no time.

O Peixe mira incrementar a folha salarial, mas ainda não tem nenhuma contratação já engatilhada. A intenção é trazer vários reforços na volta à primeira divisão. Ao mesmo tempo, terá de lidar com aumento dos atletas que aceitaram redução nos vencimentos durante a Série B, como João Paulo, Tomás Rincón e Julio Furch.

A direção trabalha com dois sonhos para o ano que vem: os retornos de Neymar e Ganso. A gestão de Marcelo Teixeira busca velhos conhecidos para 2025 e tinha mais nomes na mesa, mas o técnico Jorge Sampaoli e o atacante Gabigol já têm acertos encaminhados com outros times — Rennes (FRA) e Cruzeiro, respectivamente.

Reformulação?

Quem deve ficar

Giuliano

Willian Bigode

Aderlan

Otero

Serginho

Quem deve sair

Carille

Laquintana

Billy Arce

Yusupha Njie

Patrick

Rodrigo Ferreira

Pedrinho

Renan

Alisson

Alex Nascimento

João Basso, Diógenes

Hayner

Furch

Kevyson

Sandry

Tomás Rincón

Os sonhos de consumo

Neymar

Ganso

Quem está com moral após a série B