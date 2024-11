Seleção masculina de rúgbi conquista vitória inédita contra Hong Kong

A Seleção Brasileira masculina de rúgbi XV saiu com um resultado positivo do penúltimo compromisso da temporada. Neste sábado, a equipe venceu Hong Kong por 23 a 10, em amistoso realizado em solo asiático. Esta foi a primeira vitória dos Tupis na história contra o adversário, o que garantiu também uma subida de quatro posições no ranking mundial. O Brasil ocupa agora o 26º lugar.

"É muito bom vencer, ainda mais fora de casa. Tivemos um primeiro tempo excelente do ponto de vista da disciplina. Na segunda etapa, cometemos alguns erros, permitimos uma pressão deles, mas acabamos levando a melhor", analisou o capitão Cléber Dias, o Gelado.

O duelo em Hong Kong começou com os donos da casa saindo em vantagem, mas o Brasil logo tomou a dianteira do placar ao converter três penais. Após um equilíbrio das ações na primeira metade da etapa inicial, os Tupis conseguiram se impor e foram para o intervalo com 17 a 10.

Foi quando entrou em ação a estratégia do treinador da seleção, o uruguaio Emiliano Caffera, protegendo a defesa brasileira e impedindo que a equipe fosse vazada no segundo tempo. O Brasil fechou o confronto ainda com maior domínio territorial e menos infrações cometidas (penais): 16 a 11.

As seleções haviam se enfrentado no último mês de julho, em São Paulo. Na ocasião, Hong Kong venceu amistoso por diferença mínima: 26 a 25. No próximo sábado, 16, as seleções voltam a se enfrentar na Ásia. As partidas servem como preparação dos Tupis em busca de uma classificação inédita para a Copa do Mundo de Rúgbi, marcada para 2027, na Austrália. As eliminatórias começam no próximo ano.