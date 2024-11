Inter x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O Inter recebe o Fluminense às 19h (de Brasília) desta sexta-feira, no Beira-Rio, na abertura da 33ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Os dois times estão em partes opostas na tabela. O Inter é o quinto, com 56 pontos, enquanto o Flu está em 14º, com 37.

O Colorado vem embalado por uma sequência de 13 jogos de invencibilidade. A equipe comandada por Roger Machado deslanchou e pegou o elevador na tabela.

Já o Tricolor carioca não vence há duas partidas. Será o primeiro compromisso do time comandado por Mano Menezes após a rescisão de Marcelo, que se desentendeu com o técnico no empate contra o Grêmio, na última rodada.

O duelo entre eles no 1º turno terminou empatado por 1 a 1. Igor Gomes e Ganso fizeram os gols na ocasião.

Inter x Fluminense -- 33ª rodada do Brasileirão

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Data e horário: 8 de novembro de 2024, às 19h

Transmissão: Premiere