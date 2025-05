A um mês do próximo jogo, Brasil corre risco de jogar com técnico interino?

A um mês de entrar em campo, a seleção brasileira ainda não tem definido seu novo treinador. A CBF trabalha com três possibilidades - Carlo Ancelotti é a principal - e quer definir o comandante antes do prazo de envio da pré-lista, no dia 18. A entidade não trabalha com a hipótese de um técnico interino.

A seleção entra em campo no dia 5 de junho, quando viaja até Guayaquil para o duelo com o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A data Fifa se inicia no dia 2 e a lista final de convocação precisa ser enviada até o dia 26.

No dia 10 de junho, a seleção enfrenta o Paraguai em jogo marcado para a Neo Química Arena, fechando a penúltima data Fifa das Eliminatórias. A seleção brasileira ainda não tem vaga assegurada restando quatro rodadas e ocupa a quarta colocação com 21 pontos - a Venezuela, que iria para a repescagem hoje, soma 15.

CBF tem pressa, mas espera Ancelotti

A entidade quer contar com o novo treinador já antes da data limite para o envio da pré-lista, no dia 18, mas admite a possibilidade de utilizar o banco de dados de outras convocações para enviar essa primeira relação. A prioridade, no entanto, é já ter o novo comandante antes disso.

A CBF não trabalha com a hipótese de um interino para os duelos contra Equador e Paraguai. A entidade tem na lista final o prazo máximo de espera para definição do novo treinador, que já dirige a seleção na próxima data Fifa.

A situação entre CBF e cada um dos técnicos

Carlo Ancelotti

O técnico do Real Madrid já avisou aos jogadores e funcionários que deixará o clube. Nos bastidores, o Real já se prepara para o Mundial de Clubes sem o italiano e está no mercado atrás de um substituto para a temporada que vem.

Mas Ancelotti já afirmou que pretende manter a boa relação que tem com o clube até o último dia, o que significa que ele não assinará qualquer contrato enquanto o time estiver na briga pelo título da Liga Espanhola.

As especulações sobre o futuro e o vazamento de notícias sobre a negociação com o Brasil, na semana passada, irritaram tanto o treinador quanto o presidente Florentino Pérez, que decidiu não facilitar para a CBF.

No domingo (11), o Real Madrid enfrenta o Barcelona, no duelo que pode ser decisivo para a disputa da taça. Não há chances matemáticas de o título ser decidido em Montjuic. A Liga Espanhola só acaba duas semanas depois, no dia 25 de maio, 11 dias antes de Brasil x Equador.

Jorge Jesus

Foi quem primeiro correspondeu publicamente ao flerte da CBF. Até parecia opção mais viável, quando a situação no Real Madrid estava melhor para Ancelotti.

Só que as conversas entre Jesus e CBF, no momento, estão paradas, mesmo após a saída do Mister do comando do Al Hilal.

Não há mais empecilhos contratuais para que a CBF avance na conversa, mas a entidade deixou o português como plano alternativo, caso o namoro com Ancelotti não dê casamento.

Jesus já fez questão de sinalizar que não tem problema com Neymar. Uma ala na CBF defende a contratação do português, mas ele não está em primeiro lugar no coração do presidente Ednaldo Rodrigues.

Abel Ferreira

O técnico é bem visto na CBF e estava na lista inicial de possibilidades, logo quando Dorival foi demitido. Mas o presidente Ednaldo Rodrigues não procurou diretamente Leila Pereira ou o próprio treinador para avançar numa eventual negociação.

Estamos na tentativa de definir o mais rapidamente esse nome. Até por questão de sigilo, fica impossível falar a respeito de probabilidade. Sabemos que é um tema nacional, de extrema responsabilidade, mas temos a intenção de, em um prazo máximo, na semana que vem termos essa definição. Trabalhamos com um número reduzido de nomes, mas ao longo do período avaliamos algumas possibilidades e temos nossos alvos. Rodrigo Caetano ao 'Sportv'

Datas Importantes

11 de maio: O Real Madrid enfrenta o Barcelona pelo Campeonato Espanhol no clássico que pode praticamente decretar o título catalão em caso de vitória do Barça. Com o torneio definido, a chance de Ancelotti antecipar sua saída do Real é maior.

18 de maio: A data de envio da pré-lista é também a prioridade da CBF para já ter anunciado seu novo treinador. Se até lá a entidade seguir sem um comandante, será mais um indício da espera e prioridade total por Ancelotti.

26 de maio: Envio da lista final de 23 atletas para a disputa da data Fifa. A promessa da CBF é de que esse seria o prazo limite para ter um novo comandante.

2 de junho: Apresentação do elenco para a data Fifa

Quem pode ser convocado?

O Brasil terá alguns reforços na próxima data Fifa em relação à última convocação.

Os goleiros Alisson e Ederson estão à disposição, assim como o zagueiro e lateral-direito Danilo e os meio-campistas Bruno Guimarães e Gerson. Neymar não deve estar pronto antes dos próximos confrontos das Eliminatórias, enquanto Joelinton tem problema no joelho e não tem atuado pelo Newcastle.

A última convocação

Goleiros: Bento, Lucas Perri e Weverton (Alisson e Ederson foram cortados e agora estão à disposição)

Laterais: Vanderson, Wesley, Guilherme Arana e Alex Sandro (Danilo não foi convocado por lesão e agora está disponível)

Zagueiros: Beraldo, Léo Ortiz, Marquinhos e Murillo (Gabriel Magalhães segue lesionado)

Meio-campistas: André, Ederson, João Gomes, Gerson, Joelinton e Matheus Cunha (Bruno Guimarães e Gerson ficaram fora diante da Argentina e podem ser chamados. Joelinton está fora atualmente por problema no joelho)

Atacantes: Estêvão, João Pedro, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vini Jr e Endrick (Neymar deve continuar fora)