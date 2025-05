Site: Ancelotti alinha rescisão com Real e abre caminho para a seleção

Carlo Ancelotti e o Real Madrid entraram em acordo para a saída do técnico, de acordo o The Athletic. O braço esportivo do tradicional The New York Times ainda informou que a rescisão abre caminho para o treinador italiano assinar com a seleção brasileira.

O que aconteceu

O The Athletic publicou que Ancelotti e o Real possuem um acordo verbal para a rescisão. É mais uma reviravolta no futuro do treinador, considerado o "sonho" de Ednaldo Rodrigues e que protagonizou uma "novela" que já frustrou a CBF duas vezes nos últimos anos.

As partes acertam os detalhes financeiros da saída do treinador. Resta definir o valor que o italiano receberá pelo ano restante de seu contrato —ele assinou a renovação em dezembro de 2023 até o fim da temporada 2025/26.

O anúncio da saída do treinador é esperado antes do fim da temporada. O comunicado da decisão pode ocorrer após o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, dia 11. Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen e ex-jogador do Real, é o favorito para assumir o comando do time.

O jornal acrescentou que Ancelotti é esperado pela CBF já para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, no início de junho. Em quarto na tabela, o Brasil visita o Equador no dia 5 do próximo mês, e recebe o Paraguai no dia 10.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, na final do Intercontinental, contra o Pachuca Imagem: Yasser Bakhsh/Getty

O acerto para ele treinar a seleção brasileira dependia de uma definição de seu futuro com o Real Madrid. O The Athletic ponderou que o contrato com a CBF estava previsto para ser fechado na última semana de abril, quando Ancelotti se encontrou com representantes da entidade em Londres, antes de as negociações travarem.

Agora, o caminho fica livre e ele deve ser o sucessor de Dorival Júnior. O comando da seleção está vago desde março, e ele teve a concorrência de Jorge Jesus, que também esteve no radar da CBF. O italiano de 65 anos deve assinar por um ano, até o fim da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti tinha outras opções na mesa além do Brasil. Ele recebeu "interesse concreto" de clubes da Arábia Saudita, de acordo com a publicação, e poderia permanecer no Real, mas com um cargo fora da comissão técnica —é o técnico mais vitorioso da história do clube merengue, com 15 títulos.

Diretor da CBF estipula prazo para novo técnico

Rodrigo Caetano evitou mencionar Ancelotti ou qualquer outro nome, mas afirmou que a CBF quer definir o novo comandante no máximo até a próxima semana. Ao Sportv, o diretor de seleções ponderou que a entidade trabalha com um número reduzido de candidatos.

Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Estamos constantemente em reuniões internas na CBF na tentativa de definir o mais rapidamente possível esse nome [do novo treinador]. Até por questões de negociação e de sigilo, fica praticamente impossível falar em probabilidade [de ser Ancelotti]. Sabemos que é um tema nacional a escolha do treinador da seleção brasileira, de extrema responsabilidade, mas temos a intenção de, num prazo máximo da semana que vem, ter essa definição.