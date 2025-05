Corinthians é para ser nível Palmeiras e Flamengo? Colunistas debatem

Com Dorival Jr. no comando, o Corinthians tem time para chegar no nível de Palmeiras e Flamengo e brigar pelo Brasileirão?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro debateram se o Timão tem elenco para disputar com a dupla de favoritos do futebol brasileiro após vencer bem o Inter.

Juca: Corinthians nem vai cair nem vai ser campeão

Nem acho que o Corinthians vá cair porque tomou de 4 a 0 do Flamengo, nem que vá ser campeão porque ganhou do Inter, que lhe é superior, por 4 a 2, como ganhou.

O Corinthians contra o Internacional mostrou-se um time organizado, com a cara do Dorival, até fazer o gol. Jogou organizado e cautelosamente em Itaquera durante 20 minutos, depois o time não foi capaz de manter, mas manteve no segundo tempo.

O Corinthians fez seis gols em jogadas construídas, que valeram só quatro -- foi absolutamente irretocável a vitória do Corinthians. O que não o habilita a lutar pelo título.

Juca Kfouri

Arnaldo: Corinthians tem um time forte e muitas opções no elenco

Primeiro, há uma distorção de realidades: o Corinthians tem muito mais elenco que o Internacional. O elenco do Corinthians é muito mais caro que o do Inter, que tem um bom time titular e só — depende muito de alguns jogadores.

O investimento do Corinthians, a folha de pagamento, os reservas que o Corinthians tem proporcionam ao Corinthians ter mais chances no Brasileirão do que o Inter tem. O Inter não ganha o Brasileiro desde 1979 e não tem elenco para as três competições.

A perspectiva do Corinthians, pelo time e pelo elenco que tem, é maior no Brasileirão. O Inter está na Libertadores, o Corinthians está na Sul-Americana. O Corinthians avança ou não na Sul-Americana? Hoje, é mais provável que passe em segundo lugar e teria que fazer as duas partidas de repescagem, e aí o calendário vai se tornando desafiador.

Agora, a gente não pode perder de noção que o Corinthians tem a terceira folha de pagamento do país e tem mil opções para alguns setores. O Corinthians não é um time fraco, pelo contrário.

Arnaldo Ribeiro

