Hansi Flick analisa a Inter e revela o caminho para o triunfo do Barcelona pela Liga dos Campeões

Às vésperas da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, entre Barcelona e Inter de Milão, o técnico da equipe espanhola, Hansi Flick, fez uma análise sobre o rival e falou sobre o que será necessário para a equipe espanhola voltar para casa com a classificação para a grande final.

"Os dois times querem chegar à final com seu estilo de jogo, é importante que nos adaptemos. Espero que façamos mudanças melhores do que as que o Inter possa fazer. Eles têm automatismos claros. Têm jogadores fantásticos no ataque e também teremos que parar a fase de construção deles. Amanhã, o mais importante será fechar os espaços, que todos se envolvam na defesa. Os jogadores precisam mostrar o quanto são bons", disse.

Nesta temporada, o Barça já faturou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, ambos sobre o Real Madrid. O alemão afirmou que ambas as conquistas dão experiência ao elenco e que devem "aproveitar o momento".

"Conquistamos dois títulos nesta temporada. Cada jogador evolui quando participa desse tipo de partida. Para um jogador, não deve haver pressão, é preciso aproveitar a semifinal e mostrar, junto com os companheiros, o quanto somos bons. São jogadores que não desistem e que amam competir. Queremos aproveitar o momento", declarou.

No empate em 3 a 3 pela partida de ida, na última quarta-feira, o jovem Lamine Yamal roubou a cena com uma grande atuação e um gol marcado diante dos Nerazzurri. O meia Dani Olmo, que também participou da entrevista, falou sobre o atacante e sobre a marcação dupla que receberá na casa do adversário.

"Todos sabemos o tipo de jogador que ele é, isso nem me surpreende. Desde a Eurocopa, ele está tranquilo e muito motivado, com vontade de mostrar que é o melhor. Marcação dupla? Isso significa que haverá um jogador livre e ele já demonstrou que sabe jogar com um, dois ou até três marcadores. Assim, teremos mais jogadores livres. Sem problemas", analisou.

O embate entre a Internazionale e Barcelona terá o Giuseppe Meazza como palco para a semifinal. A bola rola às 16h (de Brasília).