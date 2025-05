Corinthians: Organizada sobe tom contra Augusto Melo e diz não se opor a impeachment

A Gaviões da Fiel mudou oficialmente seu posicionamento a respeito de Augusto Melo. Na tarde desta segunda-feira, a principal organizada do Corinthians, que foi a favor do mandatário nas eleições de 2023, deixou de apoiar o presidente e revelou que não irá se opor às propostas de impeachment contra Augusto.

Neste momento, o presidente corintiano enfrenta três pedidos de impeachment contra sua pessoa. O primeiro diz respeito ao caso VaideBet, enquanto o segundo trata de questões técnicas das demonstrações financeiras apresentadas em junho de 2024. Por fim, o terceiro foi protocolado nesta segunda-feira, após a reprovação das contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo.

A Gaviões, inclusive, apoiou Augusto Melo e defendeu o mandatário do primeiro pedido de impeachment, relacionado ao caso VaideBet. A organizada chegou a convocar a torcida para marcar presença nos entornos do Parque São Jorge no último dia 20 de janeiro, data da votação organizada pelo Conselho Deliberativo - que acabou sendo adiada.

A decisão da Gaviões foi tomada em reunião no último sábado. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, a mudança de posição acontece em função de três principais motivos: a repetição de erros de gestões anteriores, a rotação de profissionais em cargos da diretoria, e a falta de transparência.

Recentemente, o Corinthians perdeu profissionais importantes no campo político. Pedro Silveira, por questões de saúde, deixou o cargo de diretor financeiro. Já Vinicius Manfredi, então superintendente de marketing, foi desligado do clube na última terça-feira, assim como Sandor Romanelli, ex-superintendente comercial.

Também no comunicado, a Gaviões da Fiel cobrou Augusto Melo e exigiu que o presidente apresente, por meio dos canais oficiais do clube, respostas aos questionamentos pendentes. A organizada também pede um plano de ação com prazos definidos e a divulgação do orçamento de 2025, com a apresentação de relatórios trimestrais.

A torcida organizada ainda recomendou a criação de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos, sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube, já que, hoje, "o poder no Parque São Jorge está contaminado por disputas internas".

Por fim, a Gaviões da Fiel também foi firme e deixou claro que, caso o presidente não venha a público nos próximos dias, a torcida convocará protestos no Parque São Jorge.

Confira a nota completa da Gaviões da Fiel:

"CONFIRA A NOVA POSIÇÃO DOS GAVIÕES DA FIEL SOBRE AUGUSTO MELO

No último sábado (03/05), a Diretoria do Gaviões da Fiel se reuniu com seus associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumos do clube.

Diferentemente de momentos anteriores ? quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre todos os corintianos, e diante do cenário crítico atual, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada por fatores graves:

A repetição de erros de gestões anteriores, como problemas recorrentes na base e nomeações com viés político, mostra falta de aprendizado e compromisso com o clube;

A gestão está em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes e retorno de figuras antes opositoras, o que levanta dúvidas sobre os reais interesses por trás dessas movimentações;

A falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho e em outras instâncias é inaceitável.

Diante disso, exigimos que Augusto Melo venha a público, pelos canais oficiais do clube, para apresentar:

Respostas claras aos pontos pendentes;

Um plano de ação com prazos definidos;

A divulgação do orçamento de 2025 e apresentação de relatórios trimestrais.

Também recomendamos a criação urgente de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos, sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube, e com especialização nas áreas estratégicas da gestão esportiva e administrativa. Hoje, o poder no Pq. São Jorge está contaminado por disputas internas.

Aguardamos o posicionamento público do presidente nos próximos dias. Caso contrário, as próximas comunicações serão para convocar protestos no Parque São Jorge, até que todas as demandas da torcida sejam atendidas.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!

Gaviões da Fiel Torcida".