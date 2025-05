Fundamental no Fluminense, Jhon Arias lidera estatísticas no ano entre jogadores do Brasileirão

Com duas assistências de Jhon Arias, o Fluminense buscou uma vitória sofrida contra o Sport por 2 a 1 na noite do último sábado, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia colombiano, peça-chave no Tricolor Carioca, teve um ótimo início na competição nacional e lidera diversas estatísticas em 2025 entre jogadores do torneio.

Arias é o jogador da Série A com mais assistências em 2025, tendo dez passes para gol até aqui. Além disso, é o líder em grandes chances criadas (10), passes decisivos (72), duelos ganhos no chão (168) e faltas sofridas (61). Os dados são do site especializado Sofascore.

Jhon Arias entre todos os jogadores da Série A em 2025: 1º em assistências (10)

1º em grandes chances criadas (10)

1º em passes decisivos (72)

1º em duelos ganhos no chão (168)

1º em faltas sofridas (61)

2º em duelos ganhos (176)

2º em passes p/ área rival (132)

Arias também é o segundo colocado no ranking de duelos ganhos (176) e em passes para a área do adversário, com 132 ações. Em 21 jogos disputados nesta temporada, o colombiano marcou três gols.

O próximo compromisso do Fluminense é pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Tricolor Carioca visitará o San José em Oruro, na Bolívia, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da competição.