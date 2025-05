Inzaghi deixa em aberto retorno de Lautaro para enfrentar o Barcelona

Nesta terça-feira, Internazionale de Milão e Barcelona duelam por uma vaga na final da Liga dos Campeões. Pela manhã desta segunda-feira, o treinador da equipe italiana, Simone Inazghi, falou sobre os possíveis retornos de Lautaro Martínez, que sentiu no jogo de ida contra os espanhóis, e do defensor francês Pavard para a partida de volta da semifinal da competição.

"Vamos decidir sobre ele (Lautaro) amanhã. Pavard também participou da primeira parte do treino ontem e vamos ver como o Lautaro está hoje, vai depender de como estiver se sentindo. É difícil para um jogador quando ele não pode começar jogando e depois entra nos últimos vinte minutos. Infelizmente, sempre tivemos alguns problemas assim, como contra o Barcelona e o Bayern. Amanhã, veremos", disse.

Caso se classifique para a decisão do torneio, esta seria a segunda final recente da Inter. Em 2023, os Nerazzurri enfrentaram o Manchester City na decisão da Champions e acabaram derrotados por 1 a 0. O treinador italiano relembrou a disputa, mas minimizou um possível impacto psicológico causado pelo que ocorreu no passado.

"Carregamos esse pensamento internamente, foi difícil lidar com isso porque jogamos bem. Mas é preciso viver o presente, faz parte da trajetória que construímos ao longo desses anos. Agora, queremos continuar e estamos a dois jogos de alcançar isso, apesar das dificuldades", declarou.

O jogo de ida contra o Barcelona, na última quarta-feira, ficou marcado pela grande atuação do jovem Lamine Yamal. O atacante de 17 anos marcou um gol e foi determinante para o empate dos espanhóis. Inzaghi falou sobre a tática que será usada na tentativa de neutralizar a estrela do Barça.

"É difícil marcá-lo, vamos tentar limitar que a bola chegue até ele, mas é impossível. Ele será dobrado na marcação, mas sabemos que é muito perigoso. Ele pensa tão rápido, é inacreditável", analisou.

O primeiro duelo das semifinais terminou empatado em 3 a 3. A partida de volta na Itália está em aberto e ambos os times precisarão de gols para garantir a classificação sem a necessidade das penalidades.

"Todos nós sabemos da importância da partida. Precisamos fazer uma grande exibição contra uma equipe muito boa. Mostramos nossa força. Precisaremos estar determinados e prontos. Eles geralmente têm uma média de 80% de posse de bola. Conhecemos bem as qualidades deles e sabemos que assumem alguns riscos na defesa. Têm um grande treinador e já conquistaram dois títulos. Vamos precisar de uma grande atuação", concluiu.

O zagueiro Alessandro Bastoni também esteve na coletiva e garantiu que o elenco irá se doar ao máximo para terminar a partida com uma vitória.

"Estamos, potencialmente, a dois jogos de levantar o troféu da Liga dos Campeões. Com certeza vamos dar mais do que 110%, vamos dar 200%. Sabemos que estamos em uma semifinal, algo que não acontece todo ano. Queremos muito disputar essa partida, há muito entusiasmo e confiança no nosso grupo, e mal podemos esperar pela noite de amanhã", afirmou.

O embate entre a Internazionale e Barcelona terá o Giuseppe Meazza como palco para a semifinal. A bola rola às 16h (de Brasília).