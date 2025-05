E o custo-benefício? Colunistas avaliam negócio entre Flamengo e João Félix

Além de praticamente se acertar com Jorginho, do Arsenal, o Flamengo conversa com o atacante João Félix, do Milan. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos e Renato Maurício Prado debateram como as ações do Flamengo no mercado contrariam o que o clube prometeu no início da temporada.

Na opinião dos colunistas, o diretor de futebol do clube, José Boto, não está procurando opções inesperadas para fazer negócio, mas sim jogadores muito conhecidos e caros - como os dois já citados.

Mattos: Jorginho e João Félix são superestrelas

Não estou dizendo que [João Félix] é ruim ou bom, mas me surpreende o perfil. Quando o [José] Boto [diretor de futebol] foi contratado, o que a gente ouviu é: 'vai ter um scout aqui e vamos achar jogadores fora do radar'. Aí, as contratações são Jorginho e João Félix? Não casa com o discurso lá atrás. São superestrelas da Europa

Rodrigo Mattos

RMP: Ir nos badalados é fácil

Eu gostaria que o Boto sacasse da cartola um nome que realmente não está nas listas de badalados. Como um Juninho que jogasse bola, ou que fizesse um gol atrás do outro. Ou um Juninho que chegasse e pudesse dividir com o Arrascaeta. Ir nos badalados é fácil. Basta ter dinheiro. O Juninho é o perfil que o Boto promete, mas precisa jogar bola. Não adianta trazer só porque é desconhecido.

Renato Maurício Prado

