Transmissão ao vivo de Juventude x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Juventude e Atlético-MG se enfrentam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (canal por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Juventude chega para a partida após uma derrota para o Internacional por 3 a 1, no Beira-Rio. Apesar de ter saído na frente com gol de Batalla, o time de Caxias do Sul sofreu a virada.

Já o Atlético-MG também vem de um empate, por 2 a 2, contra o Mirassol, no Maião. A equipe mineira quer se recuperar para deixar a zona da degola.

Juventude x Atlético-MG -- Brasileirão 2025