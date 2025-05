Tenista treinado por Thomaz Bellucci passa o quali em Santos

O tenista Bruno Kuzuhara, brasileiro que joga pelos Estados Unidos, comprovou que os ares santistas lhe fazem muito bem. Quadrifinalista em 2024, nesta segunda ele furou o qualifying da Santos Brasil Tennis Cup, ATP Challenger 50 que acontece nas quadras de saibro do Tênis Clube de Santos e garantiu uma das seis vagas na chave principal da competição, com premiação total de US$ 60 mil (cerca de R$ 340 mil) e 50 pontos no ranking da ATP para o campeão. Ele venceu o argentino Ignácio Monzon por 6/2 e 7/5.

Treinado pelo brasileiro Thomaz Bellucci há cerca de dois meses, Kuzuhara confirmou a predileção pelo litoral, já que também adora surfar. Além disso, o jogo um pouco mais rápido nas quadras do Tênis Clube, favorecem o estilo do ex-número 1 do mundo e campeão juvenil do Australian Open de 2022. Mas o melhor de tudo é a parceria com Thomaz Bellucci, iniciada há quase dois meses.

"Ele é um ótimo treinador, eu cresci vendo ele jogar, era o melhor do Brasil no ranking e sempre pensei na possibilidade de treinar com ele. E agora deu certo. Meu objetivo é continuar buscando meu nível, as vezes me coloco muita pressão para vencer, mas sigo buscando retomar meu jogo e meu ranking", disse Bruno que na última edição da Santos Brasil Tennis Cup chegou nas quartas de final, em seu melhor momento no circuito, quando atingiu o posto 394º.

Dois brasileiros também passaram o qualifying e entraram na chave principal em Santos. José Pereira, que derrotou Paula Saraiva dos Santos por 6/0 6/1 e Wilson Leite que passou por João Schiessel de virada, parciais de 3/6 6/4 6/4.

Completam as vagas provenientes do quali o argentino ex-78 do mundo Nicolas Kicker, Arklon Del Pino e Conner Del Pino.