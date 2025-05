Elenco do Santos ganha descanso após derrota para o Grêmio no Sul

O elenco do Santos ganhou um descanso nesta segunda-feira. O clube perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, no último domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores se reapresentam na terça-feira, quando começa a preparação para o jogo contra o Ceará. O embate será apenas na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), com mando do Peixe.

A diretoria ainda negocia a transferência da partida para o Mercado Livre Arena Pacaembu. O martelo, contudo, ainda não está batido.

Nesta semana livre, o técnico Cleber Xavier espera introduzir mais a sua filosofia de jogo. O comandante desembarcou no CT Rei Pelé na última quarta-feira e já soma dois compromissos, com um empate e uma derrota.

O período também será importante para recuperar o físico dos jogadores e, quem sabe, contar com reforços. Zé Rafael pode pintar como novidade diante do Ceará. O volante está sendo inserido aos poucos nos treinos com o restante do elenco.

Já o lateral esquerdo Souza está em transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito. O meia Álvaro Barreal, por sua vez, está em trabalho de transição acompanhado pela fisioterapia.

Por fim, os atacantes Guilherme e Neymar ainda não têm prazo para retorno. Os dois se recuperam de contusão muscular.

O Santos vive momento delicado na temporada. São quatro jogos sem vencer (três pela liga e um pela Copa do Brasil). No Brasileirão, a equipe amarga a 19ª colocação, com quatro pontos em sete partidas.

Veja a programação do Santos:

Segunda-feira (5) - folga;

Terça-feira (6) - Apresentação às 14h30 e treino às 16 horas no CT Rei Pelé;

Quarta-feira (7) - Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas no CT Rei Pelé;

Quinta-feira (8) - Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas no CT Rei Pelé;

Sexta-feira (9) - Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas no CT Rei Pelé;

Sábado (10) - Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas no CT Rei Pelé;

Domingo (11) - Apresentação às 14h30 e treino às 16 horas ) no CT Rei Pelé. Concentração;

Segunda-feira (12) - 8ª rodada do Brasileirão 2025 - Santos FC x Ceará, 20 horas.