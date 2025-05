Após primeiro gol pelo Palmeiras, Vitor Roque exalta apoio de companheiros: "Têm me ajudado dia após dia"

Vitor Roque precisou de 13 jogos para, enfim, marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras. O atacante marcou pelo Verdão neste domingo, em vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O "Tigrinho" ressaltou o alívio por balançar as redes e exaltou o apoio dos companheiros, de Abel e do estafe do clube durante esse período. Dos 13 jogos que disputou, foi titular em sete deles. Desde que chegou, foi desfalque em apenas um compromisso, quando foi poupado por conta de dores no tornozelo.

"Agradeço primeiro a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa maravilhosa e muito importante. O sentimento é de alívio e de muita felicidade. Desde a minha estreia, tenho buscado esse gol e, graças a Deus, pude marcar ontem. Graças a meus companheiros também, ao Palmeiras, a todo o estafe, que me ajudou bastante, ao professor Abel. Estou muito feliz e realizado com esse gol", disse.

"Fui recepcionado da melhor maneira possível. Todos os meus companheiros têm me ajudado dia após dia. A comissão técnica também, todos me apoiam a cada treinamento e sempre falavam 'vai sair, fica tranquilo, nós vamos te ajudar para sair esse gol'. Graças a Deus, pude marcar ontem e estou muito feliz por tê-los ao meu lado", seguiu.

Depois de desencantar pelo Brasileirão, Vitor Roque se prepara com o restante do elenco para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

O Palmeiras está com 100% de aproveitamento no torneio e é o líder do grupo, com nove pontos conquistados. Vitor Roque projetou o confronto que pode já garantir o Verdão nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

"Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que Libertadores é outra competição, uma competição mais pegada, mas estamos trabalhando firmes e focados. Não há tempo para comemorar. Estamos trabalhando com muita humildade, sabendo que vai ser um adversário difícil fora de casa. Vamos lá com toda a força, tentar ganhar mais três pontos e seguir como líderes do grupo", finalizou Vitor Roque.