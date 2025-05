Yuri Alberto e Memphis formam dupla mais decisiva da Série A; veja números

Nenhuma dupla no Brasil tem feito tanta diferença dentro de campo quanto Yuri Alberto e Memphis Depay, do Corinthians. Juntos, eles somam 54 participações em gols desde a estreia do holandês, em 21 de setembro de 2024.

O que aconteceu

Yuri brilhou com hat-trick no último sábado (3), contra o Inter, e chegou a 25 gols e quatro assistências no período citado. Já Memphis contribuiu com um lançamento para o primeiro gol do camisa 9 e agora soma 12 bolas na rede e 13 assistências em 38 jogos com a camisa do Corinthians.

A dupla que chega mais perto da corintiana é Allan Patrick e Enner Valencia, do Internacional, com 37 participações em gols. O camisa 10 tem 14 gols e 11 assistências, enquanto o equatoriano soma dez tentos e dois passes para gol.

O terceiro lugar está com a dupla Jhon Arias e German Cano, que somados têm 34 participações em gols desde a estreia de Memphis no Corinthians. Raphael Veiga e Estêvão, do Palmeiras, e Vegetti e Coutinho, do Vasco, com 33 e 32, respectivamente, completam o top 5. Os números são do Sofascore (veja abaixo).

É a melhor dupla do Brasil?



Yuri Alberto e Memphis Depay formam a dupla que mais somou participações em gols desde a estreia de Memphis pelo @Corinthians!



? Consideradas as duplas com mais participações em gols somadas por cada time da Série A. pic.twitter.com/f14sqMJRFw -- Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 5, 2025

Memphis ganha bônus milionário

Ao chegar à 25ª participação em gols, Memphis garantiu mais uma bonificação prevista em seu contrato com o Timão. Uma das metas de seu contrato determina que, a partir da 15ª participação, o jogador arrecadará R$ 1.575.201 a cada cinco gols ou assistências.

Como ele soma 25 participações em gols, já são R$ 4.725.603 em bonificações. O atacante pode ganhar mais R$ 1.575.201 se participar de outros cinco tentos da equipe até julho deste ano. Neste caso, o valor total chegaria a R$ 6.300.804.