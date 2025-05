Atacante do Palmeiras, Flaco López se envolve em acidente com motoqueiro

Flaco López, do Palmeiras, se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira depois de participar da reapresentação da equipe, que venceu o Vasco no último domingo, por 1 a 0, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas (de Brasília) em Alphaville. O veículo conduzido por Flaco López colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins, que, de acordo com a nota da assessoria, enviada à imprensa, não sofreu ferimentos graves.

Sandro foi prontamente socorrido. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no local, onde Flaco forneceu as informações necessárias, conforme dito também em nota.

Tá rolando um vídeo no WhatsApp mostrando o Flaco López envolvido em um acidente com um motoqueiro. pic.twitter.com/MrUcc5YMOb ? Diego Firmino - Canal P de Porco (@diegofirmino) May 5, 2025

Veja a nota completa da assessoria de Flaco López:

"Por volta das 14h de hoje, enquanto retornava para casa após o treino, o jogador Flaco López se envolveu em um acidente de trânsito em Alphaville - o veículo conduzido pelo atleta colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins.

Felizmente, Sandro não sofreu ferimentos graves e foi prontamente socorrido. As autoridades policiais foram acionadas e um Boletim de Ocorrência, registrado no local do acidente, onde López forneceu todas as informações necessárias.

Estamos acompanhando a situação de perto e desejamos uma rápida recuperação a Sandro"