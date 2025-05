Por que Róger Guedes processou o Corinthians? Hernan explica

Ex-jogador do Corinthians, Róger Guedes entrou com uma ação para cobrar uma dívida do clube, mas já tem um acordo prévio para resolução do problema, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

Muita gente noticiou, saiu nas redes sociais, que o Róger Guedes processou o Corinthians por dívidas, para receber o que o Corinthians ainda deve a ele. Eu fui apurar no lado do Róger Guedes e no lado do Corinthians e me disseram que é uma ação coordenada.

Já há um acerto para pagar o Róger Guedes, já tem um acordo, então a entrada com o processo é uma mera formalização. O Róger Guedes entrou com uma ação, mas já tem acordo prévio com o Corinthians.

Vai ser pago via CBF na CRND [Câmara Nacional de Resolução de Disputas], que é uma câmara de acordo. Vai lá, faz o acordo, o Róger dá o OK e ele recebe lá.

André Hernan

O colunista acrescentou que o Timão quer resolver a pendência com Róger Guedes porque sonha com a volta do atacante ao Parque São Jorge.

O Corinthians quer pagar, não vai deixar de pagar o jogador, porque sonha em ter o Róger Guedes de volta quando ele voltar ao Brasil. A relação com o jogador é boa.

André Hernan

PVC: Dudu receberá no Atlético-MG 30% menos do que ganhava no Cruzeiro

Prestes a ser anunciado como reforço do Atlético-MG, Dudu vai receber no Galo 30% menos do que ganhava no rival Cruzeiro, revelou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O Dudu vai ganhar no Atlético 30% menos do que ganhava no Cruzeiro e 60% menos do que ganhava no Palmeiras.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra