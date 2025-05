Destaque do Bahia, Erick Pulga lidera participações em gols em 2025 entre pontas da Série A

O ponta Erick Pulga é um dos grandes destaques do Bahia em 2025. Após uma Série B muito boa com o Ceará em 2024, o jogador se transferiu para o Esquadrão de Aço nesta temporada. Em 2025, ele lidera as participações em gols entre todos os atletas da Série A em sua posição.

Erick Pulga disputou 25 jogos (sendo titular em 19) nesta temporada, marcando sete vezes e dando seis assistências, totalizando 13 participações em gols. Este número é superior ao de qualquer outra ponta que atue no Brasileirão.

Além disso, Pulga se destaca também em outros quesitos. O atacante do Bahia já criou sete grandes chances no ano, além de ter realizado com êxito 75 dribles, tendo 56% de eficiência nestes duelos. Os números são do site especializado Sofascore.

Erick Pulga chegou em janeiro ao Bahia, que desembolsou cerca de três milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,8 milhões) pelo atacante. Com o atacante à disposição, o time baiano se prepara para mais um duelo pela Copa Libertadores. Nesta quarta, os comandados de Rogério Ceni receberão o Nacional-URU, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília).