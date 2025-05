Ex-Flu e Inter, Walter comemora perda de 40 kg: 'muita força de vontade'

A luta contra a balança acompanha a carreira do atacante Walter, que hoje, aos 35 anos, comemora a forma atual e a perda de quase 40 kg.

O que aconteceu

Walter postou um vídeo no Instagram subindo na balança e mostrando o peso atual, de 95 kg. O atacante chegou a pesar 134 kg e pretende inspirar outras pessoas com a sua transformação.

Batemos 95 kg. Um cara que estava com 134... Sou muito grato a Deus e a todos que me ajudaram e podem ter certeza de que vocês conseguem também, com muita força de vontade. Poucas pessoas acreditavam que eu ia chegar, até pessoas da minha família. Mas o mais importante é que eu acreditei... Walter, em vídeo no Instagram

Walter é reforço do Tupy de Jussara-GO para a disputa da segunda divisão do futebol goiano. A competição começa neste mês e conta com oito times que buscam duas vagas para a elite.

Walter chegou a ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro nas décadas passadas, acumulando passagens por Inter, Goiás, Fluminense e Athletico, além do Porto, de Portugal. Em sua temporada mais artilheira (2013), fez 29 gols e deu seis assistências em 54 jogos com a camisa esmeraldina.

Desde 2022, quando defendeu o Santa Cruz-PE, Walter tem rodado por clubes menores do Brasil, como Amazonas-AM, Goiânia-GO, Afogados da Ingazeira-PE, Pelotas-RS, São Borja-RS, Rolim de Moura-RO e Guarany-AL.

'Emagrece, Walter!'

Em 2023, Walter participou de uma série chamada 'Emagrece, Walter', com o jornalista Duda Garbi, divulgada no YouTube. Em quatro episódios, gravados durante um mês, o jogador perdeu 11 Kg e, como recompensa, recebeu R$ 11 mil.

O objetivo do conteúdo foi auxiliar Walter na perda de peso de forma saudável e foi ideia do jornalista após a participação do atleta no 'Um Assado Para', série de entrevistas realizadas por ele em seu canal no Youtube.

Como combustível na perda de peso, o conteúdo propôs uma premiação de R$ 1.000 a cada quilo perdido. O resultado foram R$ 11 mil na conta do jogador, que recebeu auxílio de psicólogo, nutricionista, além de fazer exames específicos e seguir rotina de treinamentos no Pelotas, time que defendia na época.