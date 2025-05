Lewandowski volta, e Barcelona anuncia relacionados para a partida contra a Inter de Milão

Na manhã desta segunda-feira, o Barcelona divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida contra a Inter de Milão, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. O duelo acontece nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no San Siro.

A grande novidade foi o retorno do atacante Robert Lewandowski, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O polonês desfalcou o Barcelona nas últimas quatro partidas do clube, inclusive no jogo de ida contra a Inter de Milão.

Na temporada, o centroavante tem 40 gols e três assistências em 43 jogos.

Entre os desfalques, o treinador Hansi Flick não poderá contar com os dois laterais titulares. Do lado esquerdo, Alejandro Balde não entra em campo desde o dia 12 de abril, quando sofreu uma lesão no músculo femoral da coxa esquerda. O lateral direito Jules Koundé se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra a Inter de Milão, na última quarta-feira. O francês foi diagnosticado com uma lesão distal no bíceps femoral da coxa esquerda.

Além da dupla, o goleiro Ter Stegen, que vinha sendo relacionado nas últimas partidas, após se recuperar de uma grave lesão no tendão, ficou de fora da lista.

Na partida de ida, Barcelona e Inter de Milão ficaram no empate em 3 a 3, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Um novo empate leva a decisão da vaga na final para os pênaltis.

Confira a lista completa dos relacionados do Barcelona

Goleiros: Ander Astralaga, Wojciech Szczesny e Iñaki Peña



Laterais: Gerard Martín e Hector Fort, Eric García



Zagueiros: Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Andreas Christensen e Landry Farré



Meias: Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López e Noah Darvich



Atacantes: Lamine Yamal, Raphinha, Ansu Fati, Pau Víctor, Robert Lewandowski e Ferran Torres