Giro europeu: ex-Corinthians, Murillo marca, e Nottingham empata com Crystal Palace pelo Inglês

Nesta segunda-feira, o Nottingham Forest visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e empatou por 1 a 1. Eberechi Eze marcou para os mandantes, enquanto Murillo, ex-Corinthians, deixou tudo igual. O jogo foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a igualdade no marcador, o Nottingham chegou a 61 pontos, na sexta colocação, e emendou o terceiro jogo sem vencer na temporada (um empate e duas derrotas). O Crystal Palace, por sua vez, continuou em 12º, agora com 46 somados.

O Nottingham Forest retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Leicester City, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 10h15 (de Brasília), no City Ground. No mesmo dia, horário e rodada, o Crystal Palace encara o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium.

O placar foi aberto por Eberechi Eze, aos 14 minutos do segundo tempo. O atleta aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti no alto da meta.

Porém, quatro minutos depois, Murillo, ex-Corinthians, aproveitou o passe de Neco Williams, desviou para as redes e empatou o marcador.

Milan vence Genoa de virada e emenda 3º triunfo seguido como visitante no Italiano

Nesta segunda-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan visitou o Genoa no Estádio Luigi Ferraris e venceu por 2 a 1, de virada. O gol dos mandantes foi marcado por Vitinha, enquanto Rafael Leão e Morten Frendrup garantiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Milan emendou o terceiro triunfo seguido como visitante na competição e alcançou 57 pontos, em nono. Do outro lado, o Genoa chegou ao quarto jogo sem vencer (três derrotas e um empate) e seguiu em 13º, com 39 somados.

Girona supera Mallorca pelo Espanhol

Por fim, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona recebeu o Mallorca no Estádio Montilivi e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Cristhian Stuani.

Deste modo, os mandantes alcançaram 38 pontos e pularam para 15º. O Mallorca, por sua vez, seguiu em décimo, com os mesmos 44 conquistados. Se vencesse, a equipe pularia para a sétima colocação, a qual qualifica para a Liga Europa.