Surfe: Circuito brasileiro terá premiação recorde de R$ 500 mil por etapa

O principal circuito de surfe do Brasil está de volta - e com uma marca histórica. A temporada 2025 do Dream Tour começa entre os dias 13 e 19 de maio, em Porto de Galinhas (PE), com a maior premiação já oferecida em uma etapa nacional: meio milhão de reais.

Organizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) em parceria com a Dream Factory, o campeonato abre o calendário em grande estilo na Praia do Borete, em Ipojuca, terra do atual campeão brasileiro Douglas Silva.

Premiação histórica

Em sua terceira temporada, o Dream Tour se consolida como o maior campeonato nacional de surfe do mundo, com estrutura profissional, visibilidade crescente e um novo patamar de valorização para os atletas.

A premiação de R$ 500 mil por etapa estabelece um padrão difícil de ser superado. Não é só um marco financeiro, é uma valorização concreta do atleta Teco Padaratz, presidente da CBSurf

Tanto no masculino quanto no feminino, o campeão de cada etapa leva R$ 50 mil, com R$ 25 mil para o vice, R$ 13.500 para os terceiros colocados e R$ 8 mil para quem terminar em quinto.

Quem parar nas oitavas garante R$ 6 mil. No masculino, há ainda premiações de R$ 4 mil para os 17º colocados e bônus de participação de R$ 3 mil para os 16 atletas que forem eliminados na segunda fase. No feminino, as oito surfistas eliminadas na segunda fase também recebem R$ 3 mil como bônus.

Calendário

O Dream Tour 2025 contará com quatro etapas ao longo do ano. Depois da abertura em Porto de Galinhas, o circuito segue para Ubatuba (SP), entre 22 e 28 de julho.

Em seguida, desembarca em Santa Catarina, entre 23 e 29 de setembro, antes da grande final no Rio de Janeiro, marcada para os dias 4 a 10 de novembro.

Onde assistir

A competição será exibida no canal CBSurfPLAY no YouTube e terá transmissão do dia final no SporTV.