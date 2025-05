Allano quebra silêncio e cobra rigor contra o preconceito racial: 'Precisamos de justiça'

O atacante Allano, alvo de injúria racial durante partida do seu time, o Operário-PR, contra o América-MG neste domingo, se manifestou por meio das redes sociais. O jogador quebrou o silêncio e cobrou rigor das autoridades para que o autor do ato discriminatório seja punido.

Ele lamentou o episódio, disse que uma situação dessas é inaceitável e prometeu não se calar contra esse tipo de preconceito. "Infelizmente, mais uma vez, o racismo mosrou sua face cruel dentro de um espaço que deveria ser de celebração, respeito e igualdade. Ser ofendido pela cor da minha pele é algo doloroso, revoltante e, acima de tudo, inaceitável", diz parte do trecho postado pelo jogador.

A manifestação, segundo Allano, é também uma forma de dar mais visibilidade ao caso a fim de auxiliar as pessoas que sofrem esse tipo de ataque e muitas vezes acabam por aceitar a situação.

"Não vou me calar. Não por mim apenas, mas por todos os que jpa passaram por isso e por aqueles que ainda lutam para que esse tipo de violência acabe de vez. O futebol, como a sociedade, precisa dizer não ao racismo. Precisamos de justiça, responsabilidade e, sobretudo, empatia", complementa a nota.

O comunicado se encerra com um agradecimento ao clube, companheiros e família pelo apoio e solidariedade que Allano vem recebendo. "A luta contra o racismo é de todos nós e ela não vai parar enquanto houver injustiça".

Emprestado pelo Santos ao América-MG, o jogador Miguel Ángel Terceros Acuña, mais conhecido como Miguelito, foi preso em flagrante neste domingo após cometer injúria racial, em partida da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta de 21 anos proferiu insulto racista contra Allano, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O caso aconteceu aproximadamente aos 30 do primeiro tempo da partida. Miguelito teria xingado Allano de "preto do c..." após falta marcada a favor do Operário. O árbitro Alisson Sidnei Furtado aplicou o protocolo antirracismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e paralisou o jogo por cerca de 15 minutos.